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أكد رئيس لجنة الاستئناف الأسبق في اتحاد الكرة د. عادل بهبهاني أن كتاب نادي الكويت الموجه إلى الاتحاد بتاريخ 21 يوليو الحالي، وانتشر في وسائل الإعلام المختلفة، مخالف للقانون والواقع.

جاء ذلك في تعليق قانوني للدكتور بهبهاني على كتاب نادي الكويت الموجه للاتحاد وتضمن التعليق مايلي: «انتشر في الأمس الكتاب المشار إليه أعلاه في وسائل الإعلام المختلفة، ونظرا لاعتراضنا على هذا الكتاب برمته، لما تضمنه من مخالفة القانون والواقع والتناقض بين فقراته وإغفال بعض حيثياته فكانت لنا الملاحظات الآتية»:

1- بالنسبة للفقرة الثانية من الكتاب ، مثله كمثل من قرأ « ولا تقربوا الصلاة ...» وسكت عن تكملة بقية الآية الكريمة. فذكر بناء على صدور حكم محكمة التمييز بتاريخ 10/7/2019 بإلغاء الشق الثاني من قرار وزير الدولة لشؤون الشباب رقم 351/2017 ...ولم يكمل السبب الوجيه الذي ذكره حكم التمييز والذي يختلف تماما عن الأسباب التي ذكرها الحكم المطعون فيه . فلقد قرر صراحة حكم التمييز « أنه على إثر صدور قرار لجنة الاستئناف فقد عرض هذا القرار على الاتحاد والذي اكتفى في محضر اجتماعه .. باثبات الاطلاع عليه ولم يصدر قرارا بشأنه، ومن ثم فإن ما تضمنه القرار المطعون فيه في شقه الثاني من تأييد لقرار الاتحاد الصادر في هذا الشأن يكون واردا على غير محل بما يوجب القضاء بإلغائه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء هذا الشق من القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولو كانت لأسباب مغايرة، إذ لمحكمة التمييز تصحيحها دون تمييزه..». أي أن حكم محكمة التمييز كان بإمكانه تمييز الحكم باكمله لولا اتحاده مع الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بالنتيجة التي توصلوا إليها فقط وهو إلغاء قرار الوزير في شقه الثاني ولكن للسبب الذي ذكره حكم التمييز وهو أن الاتحاد بالأساس لم يصدر قرارا حتى الوزير يلغيه أو يؤيده وليس للأسباب المذكورة في الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الصادر من المحكمة الابتدائية والتي نقضها حكم التمييز بحيثياته.

2- الفقرة الثالثة من الكتاب تضمنت مخالفة لوقائع النزاع وتناقضا في تمسكه في القضاء الإداري تارة وفي القضاء الرياضي تارة أخرى. فهو يقر أن محكمة التمييز قد قررت صراحة أنها لم تتناول النزاع الرياضي في حد ذاته إنما كان حكمها متعلقا بمدى مشروعية القرار الإداري الصادر من الوزير ، ثم في ذات الوقت تجد النادي يحتج بما سبق لمحكمتي أول درجة والاستئناف أن قررته في القرار الصادر من لجنة المسابقات وبما خاضتا به من لوائح في الاتحاد بينما حكم التمييز بصريح العبارة قرر بانها ليست من اختصاص القضاء الإداري ونقضها في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالمنطوق والتي تستمد حجيتها منه. راجع ص 7 وما بعدها من حكم التمييز الوجيه.

3- وطالما أثبت حكم التمييز أن لجوء نادي الكويت إلى المادتين 28، 29 من القانون رقم 34/2016 هو في غير محله ولا أحد بعد صدور هذا الحكم يستطيع ان يجادل به فإن احتجاجه بحكمي أول درجة والاستئناف غير سديد بصراحة النصوص القانونية وحكم التمييز الماثل. راجع الحكم ص 9.

4- أما الفقرة الرابعة والأخيرة من الكتاب وفيها مخالفة وقائع النزاع ولوائح الاتحاد آنذاك: لا شك في أن حكم محكمة التمييز قد أسهب في بيان حالة اختصاص القضاء الإداري في شؤون الهيئات الرياضية والاستثناءات التي يمكن له أن ينظر في المنازعة الرياضية من خلال المادتين 28و29 من القانون سالف الذكر والتي ليس من بينها قطعا حالة نادي الكويت والمنازعة حول النقاط الثلاث مع النادي العربي ، وبين امتعاضه من نادي الكويت في لجوئه للمادة 28 من القانون رقم 34/2016 قائلا في ص 6 « أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لما ورد في هذا النص... ومن المقرر أيضا أن استحضار نص وإعماله في غير موضعه غير جائز قانونا..» . نخلص من ذلك أن القضاء الإداري غير مختص بالمنازعة بين النادي العربي ونادي الكويت حول الثلاث نقاط التي هي منازعة رياضية لا ينطبق عليها الاستثناءان المنصوص عليهما في المادتين 28و29 من القانون 34/2016. وما ذكر من حيثيات في هذا الصدد هو قطعا إلغاء لما أقحمت فيه محكمتي الابتدائية والاستئناف نفسيهما فيه من قبل محكمة التمييز، لا يجوز لنادي الكويت التمسك بحجيتهما بعد أن تم إلغاؤهما من قبل الحيثيات الواردة في حكم التمييز التي حازت على حجية الأمر المقضي لتعلقها بالمنطوق .

أما تمسك نادي الكويت بقرار لجنة المسابقات الصادر بتاريخ 4/12/2016 فهو مخالف للواقع ويعتبر جدلاً في البديهيات وذلك للآتي من الأسباب:

فالواقع أن نادي الكويت الرياضي مثل بعد قرار لجنة المسابقات في الاحتجاج أمام لجنة الانضباط بمناسبة الشكوى المقدمة من النادي العربي ومن ثم وبعد صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي ورغم نهائية هذا القرار وفقا للمادة 10 من لائحة الاستئناف ، لجأ إلى استئناف هذا القرار أمام اللجنة الأولمبية المؤقتة التي أبطل قرارها بالحكم الصادر من قبل محكمة التمييز.

لايمكن في القانون الرياضي ووفقا للنظام الأساس المعمول به في الاتحاد آنذاك أن يسمح للجنة إدارية تابعة لمجلس ادارة الاتحاد كلجنة المسابقات تفصل في منازعة إدارية !! هي تفصل بالاحتجاج الذي يسبق النزاع الرياضي الذي يفصل فيه من خلال اللجوء إلى اللجان القضائية المستقلة بشكوى وليس باحتجاج، كلجنتي الانضباط والاستئناف ومن ثم محكمة التحكيم الرياضي.

أخيرا نرى وبوضوح لا يساوره أدنى شك من أن حكم محكمة التمييز أعاد الحال إلى ما كان عليه قبل مخالفة نادي الكويت للقانون رقم 34/2016 والنظام الاساس للاتحاد بالذهاب إلى اللجنة الأولمبية المؤقتة . وأنه ببطلان قرار هذه اللجنة من قبل محكمة التمييز ، وبعدم وجود قرار من الاتحاد يضحى قرار لجنة الاستئناف رقم 7 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 22/12/2016 بإلغاء قرار لجنة الانضباط واعتبار نادي الكويت خاسرا في مباراته مع نادي العربي التي أقيمت بتاريخ 18/11/2016 بنتيجة 0 - 3 مع ما يترتب على ذلك من آثار ؛ هو القرار الذي لم يمس في هذه المنازعة بعد صدور حكم محكمة التمييز وهو الذي يجب أن يتم التنفيذ بموجبه .. والله ولي التوفيق».

