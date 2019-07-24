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زاد نادي الكويت غلته وحصل على ميدالية برونزية في منافسات فرق الناشئين لترتفع حصيلته إلى 12 ميدالية في ختام بطولة غرب آسيا للجودو 2019 للفئات العمرية اول من امس في الاردن.وقال مدرب الكويت جمال فريد إن النادي نال المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة على مستوى فرق الناشئين بعد حصده الميدالية البرونزية.وأضاف فريد أن فريق الجودو استطاع احتلال المركز الأول في الترتيب العام في منافسات فردي الأشبال بعد حصوله على ست ميداليات منها أربع ذهبيات في اليوم الأول من البطولة كما احتل المركز الثاني في الترتيب العام لمنافسات فردي الناشئين بخمس ميداليات منها ذهبيتان في اليوم الثاني.وعن أجواء المنافسات في البطولة أشار إلى أنها اتسمت بالندية بين الفرق المشاركة مبينا أهمية اكساب اللاعبين الأشبال والناشئين والشباب الخبرة عبر الاحتكاك في البطولات الإقليمية.وأضاف أن بطولة غرب آسيا «فرصة ملائمة» لتهيئة اللاعبين للاستعدادات المستقبلية وأهمها البطولة العربية التي ستقام في تونس مطلع سبتمبر المقبل.وشارك في البطولة أيضا نادي القادسية واستطاع الحصول على ميدالية ذهبية واحدة وأخرى فضية وأربع فضيات في منافسات فردي الأشبال وفضية وبرونزية في منافسات فردي الشباب.

