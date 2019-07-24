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ناقش د. صقر الملا مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية مع اسد تقي نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وعبد الرضا عباس عضو مجلس الادارة عددا من الموضوعات التي تتعلق بإدارات قطاع الرياضة التنافسية بحضور سعاد حاكم مدير ادارة الاندية الرياضية والمهندسة سارة فليطح مدير ادارة الاستثمار. جاء ذلك في اطار التعاون بين مجلس الادارة والجهاز التنفيذي للهيئة لتطوير العمل داخل الهيئة لتطوير الرياضة الكويتية خلال المرحلة المقبلة بعد رفع الايقاف الدولي بصورة نهائية لتبدأ مرحلة جديدة من العمل والتطوير لعودة الكويت الى منصات التتويج ورفع علم الكويت في جميع المحافل الدولية.

