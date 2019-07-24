الأزمنة و الأمكنة

نتحدّث عن رجل من أدباء العرب المحدثين، وممن لهم عناية بالتاريخ، وبالأحوال الاجتماعية والسياسية في أوطانهم. ونخصّ بالذكر منهم من جاءنا وجلسنا إليه واستمعنا منه فعرفنا عنه ما يتميز به من علم ومن وفاءٍ لامته العربية وتراثها.

هذا مقال مكرَّس للعلامة عبدالهادي التازي، وهو من علماء المغرب البارزين، وكان قد بنى لنفسه مجدّاً في مجال التاريخ، والصحافة والسياسة والتربية.

عرفته منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي حين زار الكويت، فصار لي به لقاء عرفته من خلاله أطيب معرفة، وكان قد جاء في مهمّة ثقافية تتعلّق باقتراح بلاده إنشاء المنظمة الإسلامية للثقافة والفنون والآداب على غرار منظمة اليونسكو العالمية. وكان القصد من اقتراح المغرب هذا هو أن تعنى الدول الإسلامية بما تعنى به اليونسكو مع تركيز على خصوصياتها. إضافة إلى توحيد مواقف الدُّول التي تدين بالإسلام عندما تُعرض بعض المسائل التي تهمّ هذه الدول في المجالات العالمية.

كان الأستاذ التازي قد حضر - يومذاك - من أجل عرض الفكرة والدعوة إليها، وهو في سبيل هذا الهدف لم يَقْتَصِرْ في زيارته على الكويت، بل مر بعدد من الدول الإسلامية بعد ذلك. وَبِغَضِّ النظر عن رأيي الشخصي في قيام مثل هذه المؤسسة مع وجود مؤسسة مشابهة لدول الخليج العربية وأخرى للدول العربية كافة، فإن الرجل لقي هنا كل الاحترام والتقدير بما يستحقه تاريخه وعلمه وأدبه وخلقه. وقد نجحت جهوده فيما بعد، فنشأت المنظمة الإسلامية التي اقترحتها المغرب وجاء الأستاذ التازي إلى الكويت للدعوة إلى إقامتها. واتخذت هذه المنظمة مدينة الرباط مقرّاً لها.

وعاد الأستاذ التازي إلى الكويت بعد ذلك في مرات عديدة، فلم يكن لي نصيب في أن ألقاه، إذ كانت زياراته خاطفة يقضي بها غرضاً من الأغراض السياسية المتعلقة بوطنه ثم يعود من حيث أتى.

ولكنني حظيت بلقائه فيما بعد، أذكر أنني في صبيحة يوم من أيام الثلاثاء، قد تلقيت اتصالاً هاتفياً من أخي الدكتور عبدالله يوسف الغنيم فقال لي خلال مكالمته: الأستاذ عبدالهادي التازي موجود في الكويت، وعنده رغبة في لقائك. وقد عرضت عليه أن أُحضره هذا المساء إلى الديوانية لكي تلتقيا ولكي نحتفي به جميعاً.

فسررت بهذا النبأ وأبديت له ترحيبي بهذا الرجل الكريم الذي لم أره منذ مدة طويلة. وفي المساء جاء وسعدنا جميعاً بلقائه، ودار معه حديث شيق بعد أن وجّه إليه الأخ المرحوم إبراهيم الشطي سؤالاً عن الرحّالة الشهير: ابن بطوطة الذي اشتهر عنه بأنه هو الذي جال في الآفاق مدة طويلة، واطلع على خبايا كثير من البلدان ثم أصدر كتاباً يضم مشاهداته وما حصل عليه من معلومات خلال رحلته، وكان الدكتور التازي مهتماً به كثير الاهتمام.

فانطلق الدكتور التازي متحدثاً عن هذا العلامة الذي طبقت شهرته الآفاق. وذكر لنا أن من شهرة ابن بطوطة أن دعت إحدى المؤسسات الثقافية الأمريكية إلى احتفال كبير بمناسبة مرور عدد من السنين على وفاته. وكان الأستاذ التازي ممثلاً لبلاده في هذا الاحتفال. بل لقد أبَى المحتفلون إلا أن يتولى بنفسه إدارة الجلسات التي تعقد لهذا الغرض.

وقال لنا - في تلك الليلة - كل شيء عن ابن بطوطة بانطلاق وعدم تردد، حتى لكأنه ينشد نشيدة يحفظها عن ظهر قلب. فهو مرتبط الذهن والقلب بابن بطوطة وعلى دراية بأفكاره، ومؤلفاته، وكل ما طرأ له في حياته التي تنقل خلالها في أكثر من موقع.

كانت الأعين في ديوانية الثلاثاء متجهة في تلك الأمسية إلى هذا الرجل، ولم يكن هناك مجال للأسئلة لأنه كان يغطي كل موضوع يتحدث به تغطية كاملة، ويتلمّس كل ما يحتاج إلى إيضاح من أي موضوع مُبْهِم، فيوضحه أو يزيده إيضاحاً.

وقد أثنى عليه كافة الحاضرين وشكروه، وأبدى الأستاذ إبراهيم الشطي تقديره لهذا الرجل الذي كان يعرفه معرفة جيدة من إنتاجه الكتابي، ولكنه - فيما يبدو - لم يجلس معه مثل هذه الجلسة.

وشكرت له حضوره، وما أبانه لنا في حديثه من معلومات مهمة التقطناها منه في جلسة واحدة بدلاً من أن نمضي وقتاً طويلاً بالبحث عنها في بطون الكتب.

وكان - فيما يبدو - سعيداً بالحاضرين، لأنه أحسّ بمدى تشوقهم إلى المعرفة، واستحسانهم لما كان يلقيه عليهم من أحاديث، يقدّمها بكل يسر وكأنه قد أعدّ نفسه لها قبل ذلك.

وفي نهاية جلستنا مضى - بعد أن سلمنا عليه جميعاً - يصحبه أخي عبدالله إلى حيث يستأنف المهمة التي جاء إلى الكويت من أجلها، وهي مهمة ثقافية ولا شك في ذلك.

****

زار الدكتور عبدالهادي التازي الكويت للمرة الأولى في سنة 1958م، وذلك بمناسبة عضويته في وفد المملكة المغربية الذي قدم إلى البلاد من أجل المشاركة في مؤتمر الأدباء العرب الرابع الذي عُقد هنا في سنة 1958م.

وقد أُتيحت له - يومذاك - فرصة معرفة كثير من الأمور عن الكويت. وحضر بعض أنشطة أهلها، ثم عاد إلى بلاده مستذكراً كل ما رآه، متحدثاً عن مشاهداته وملاحظاته على إخوانه المشارقة. فحكى وكتب. وكان أول من استقبله الملك محمد الخامس رحمه الله، ثم رجال الصحافة والثقافة مما جعله يكتب ويتحدث مدة طويلة عن رحلته هذه.

وكان الدكتور التازي يكتب خطوات رحلتِهِ إلى الكويت ثم عودته منها، دون أن ينسى ذكر البلدان التي مرّ بها في طريقه ذهاباً وإياباً. مع التركيز على معلومات كثيرة عن الكويت وأهلها. وتفصيلٍ لبعض تاريخها وأوضاعها العامة، والأشخاص الذين لقبهم بها.

وكان ما كتبه عمّا جرى في مؤتمر الأُدباء العرب الرابع تفصيلاً واسعاً لكل ما رأى وسمع، ولم يترك فجوة فيما حدث إلا وتحدّث عنها. وسجل كل ذلك في كتاب ثم طبعه في مطبعة حكومة الكويت في سنة 1986م، وذلك تحت عنوان: «الكويت قبل ربع قرن». وهو كتاب جامع لكل ما كتبه من ذكريات عن تلك الرحلة، بما في ذلك ما رآهُ في طريقه من بلدان عربية وأوروبية.

ولعلّ من المناسب أن نذكر فقرة من فقرات كتابه كان قد أوردها شارحاً ما حدث له في أعقاب عودته من الكويت وما وجده من اهتمام بلاده كلها بمعرفة ذلك. يقول:

«عدت إلى بلادي التي كانت حديثة عهد باستعادة استقلالها وكانت متعطشة لصدى أخواتها في ديار المشرق، كان على رأس من كان يهتم بتلك الأخبار جلالة الملك محمد الخامس، الذي تفضل رحمه الله، فاستقبل الوفد العائد، واستمع إليه يتحدث عن انطلاقة الكويت الظافرة، وكان من شأن هذه الالتفاتة السامية أن تثير الانتباه إلى «العائد من الكويت» فتوجهت أجهزة الإعلام بالسؤال وطلبت إلى بعض المؤسسات أن أتحدث إليها، وهكذا قمت بإرضاء دعوة نادي الموظفين في الرباط وألقيت محاضرة حول الكويت في آخر يناير 1959م، واستجبت لجريدة العلم الغراء التي بعثت بمندوبها فأجرى معي حديثاً مسهباً نشرته الجريدة في عددها ليوم 28 فبراير 1959م بعد أن كانت توجهت إليَّ صفحة المرأة من الجريدة المذكورة بأسئلة مكتوبة عن نشاط المرأة العربية أجبت عنها بما نشر بعدد 31 يناير 1959م، هذا إلى مجلة دعوة الحق التي نشرت بعددها الصادر في فبراير 1959م روبورتاجاً مصوراً عن استضافة الكويت لنا... ومجلة الإذاعة الوطنية بعددها ديسمبر - يناير 1959م، إضافة إلى الاستجوابات الحية التي كانت مقرونة بما صحبته للإذاعة من أشرطة مسجلة لكل ما أُلقي من عيون الشعر..

وَكأَن كل ذلك لم يكن كافياً، فاقترح عليَّ الأصدقاء أن أقوم بإعداد سلسلة حلقات أنشرها على أعمدة الجريدة.

وهكذا استمر الحديث عن الكويت طيلة ستة أشهر ضمن ست وثلاثين حلقة.. استدعت بدورها تعليقات وتعقيبات حررها بعض رجال الصحافة آنذاك وخاصة رئيس تحرير جريدة العلم الذي طفق يتحدث عن (ابن بطوطة) الجديد الذي حرر عن زيارته للكويت لمدة أسبوع، ربع ما كتبه الرحالة المغربي الأسبق عن رحلته عبر آسيا!!».

****

عُرِف الدكتور عبدالهادي التازي باختصاصه بابن بطوطة ورحلته، وكتابه الذي فصَّل فيه خطوات الرحلة المشهورة، وقد مرّ بنا ذلك حين أشرنا إلى زيارته لنا في ديوانية الثلاثاء.

وابن بطوطة - كما ورد عنه في الموسوعات - هو محمد بن عبدالله اللواني المولود في سنة 1034م، والمتوفي في سنة 1078م. في وسط علمي زاهر:

ولد في مدينة طنجة المغربية، وجاب الأرض شرقاً وغرباً في ثمان وعشرين سنة، وقيل في ثلاثين سنة. فكانت المسافات التي قطعها في رحلته هذه تزيد عن آية مسافة قام بقطعها رحالة القرون الوسطى كلهم.

ثم عاد في آخر أمره إلى مدينة فاس المغربية، فأقام بها إلى أن توفي. وبها أملى أخبار رحلاته التي أطلق عليها اسم: «تحفة النُّظَّار، وغرائب الأمصار، وعجائب الأسفار»، وكان إملاؤه على أحد كتاب السلطان أبي عنان المريني.

هذا وقد ترجمت أجزاء من هذه الرحلة، وَطُبعت في عدد من البلدان، ونشر نصّها الكامل في مدينة القاهرة سنة 1904م، ونشر هناك أيضاً مختصر لها في سنة 1934م، تحت عنوان: «مهذّب رحلة ابن بطُّوطة».

وقام الكاتب البريطاني، والباحث المشهور السير هاملتون جب الأستاذ بجامعة أكسفورد بنشر مختصر لها، زوَّده بحواشيَ علمية مفيدة، مع مقدمة وافية، وكان ذلك في سنة 1929م.

أما الدكتور التازي فإنه إمعاناً منه في الاهتمام بالرحلة وصاحبها، والكتاب الذي يَضُم أخبارها فقد قام في سنة 1997م بتحقيق «تحفة النظار، في غرائب الأمصار، وعجائب الأسفار»، وقد عنى به عناية كبيرة، وحرص على أن يدقق فيه، ويعلّق على كثير مما جاء في صفحاته، وتم صدور الكتاب بتحقيقه المتقن كاملاً في خمسة مجلدات ملأى بالخرائط والصور التوضيحية والفهارس.

ولقد بدأ يذكر الأسباب التي دفعته إلى إنجاز هذه الطبعة المحققة، الدقيقة الصنع، فذكر عدداً مما اعتبره من ضمن الأسباب الدافعة إلى ذلك، ومما قاله إن بعض العلماء قد تحدثوا حولها بنقد يمكن ردُّه، وقد دفعه هذا إلى إيضاح ما اختلط عليهم من أحوال ابن بطوطة، وكان التازي واضحاً في ردوده بصورة لا تقبل الشك.

ثم ذكر أن لرحلة هذا الرجل مخطوطات كثيرة تصل فيما أحصاه إلى ثلاثين مخطوطة. وقد تتبع المخطوطات الثلاثين في مظانِّها، ووصف كل واحدة منها على حدة، وقد رأينا أنها كانت منتشرة في بلدان كثيرة من بلاد العرب وأوروبا.

وقام بعد ذلك بالحديث عن أولئك الذين دفعوا بابن بطوطة إلى إنجاز كتابه، ولو كان ذلك عن طريق الإملاء.

وقد ألحق المحقق هذا البيان بذكر الدراسات الاستشراقية التي تمّت على الرحلة. وجرت حولها، دون أن ينسىَ اهتمام الكتاب العرب بابن بطوطة، فأوضح ذلك تماماً ووضع صوراً لأغلفة الكتب العربية التي صدرت عنه وعن رحلته.

وَأثَارَ بعد ذلك - أيضاً - بعض الملاحظات المثارة حول نقاط جاءت في الكتاب (كتاب الرحلة)، وقد ردَّ على كل ما أُثير. وعلَّق تعليقاً شاملاً قال فيه: إنه لابد وأن نجد بعض النقص غير المقصود، لأن ابن بطوطة أمضى ثلاثين سنة، وهو يجوب البلدان ويجمع المعلومات عنها. ولكنه لم يكتب ما حصل عليه نتيجة لكل رحلاته بل أملى كتابه على كاتب معروف. ومن المهم أن يعرف المنتقدون أن هذا الكاتب قد كتب في ثلاثة أشهر حكاية رحلات استغرقت ثلاثين سنة. فلابد من أ ن تكون العجلة سبباً من أسباب النقص غير المقصود. الذي كان من الممكن تداركه لو كان ابن بطوطة في ذلك الوقت قادراً على ذلك. وقت الكتابة، فكلنا نعلم أنه قد وصل إلى غاية الإرهاق نتيجة التجوال وكبر السن، صحيح أن هناك بعض الملحوظات ولكنها لا تَغُضُّ من قدر الكتاب ولا تُنقِصُ من قيمته العلمية.

وأخيراً فإن الدكتور التازي يعلّق على كل ما تقدّم بقوله:

«ولكن المهم بعد هذا وقبل هذا أن سائر الذين، تعقبوه وانتقدوا بعض مقاطعه وفقراته أجمعوا على إكباره وتقديره، وعلى براعته في طريقته لجلْب القراء بما كان يختاره من بديع النكتة ودقة التعبير، وبما كان يتخذه شعاراً له من الصراحة في القول مما قد لا يجرؤ أحدنا اليوم على الجهر به».

وعند هذا الحد يبدأ الكتاب بالفصل الأول، وكان عن المغرب الكبير، وفيه مقدمات لكاتب الرحلة نقلاً عن ابن بطوطة. ثم يجري الدخول إلى العالم الواسع الذي اختار الرحالة أن يخترقه.

وقد خُصِّصَ الجزء الخامس وهو الأخير للفهارس فجاءت مفصّلة وافية تدلّ على جهد كبير بذله المحقق في إنجاز كتاب محقق على أحسن وجه يزدان بالحواشي المهمة وبالفهارس التي لا غنى عنها.

****

وبعد؛ فمن هو الدكتور عبدالهادي التازي؟

ما هي سيرته الذاتية؟ وما هي أعماله؟

إنه رجل موسوعة، فهو عالم كاتب مؤرخ سياسي، له باع طويل في خدمة وطنه المغرب. وله محبة لأمته العربية وإخلاص لها ولأهلها. ولد في مدينة فاس في اليوم الخامس عشر من شهر يونيه لسنة 1921م، ودرس في جامعة القرويين حتى نال إجازتها في سنة 1947م، ثم انتقل إلى جامعة محمد الخامس من أجل دراسة أعلى، فحصل على دبلوم الدراسات العليا فيها.

وغادر بعد ذلك إلى الإسكندرية، حيث درس في جامعتها رغبة منه في نيل شهادة الدكتوراه، فنالها في سنة 1972م، وكان موضوعها دالاً على وفائه للجامعة التي تخرّج فيها بداية، وهي جامعة القرويين.

ولقد لفتت همّته العالية في البحث والكتابة والتدريس والمحاضرات أنظار المسؤولين في بلاده إليه فتولى مناصب مهمّة، وأنجز كتباً رائعة، وألقى دروساً ومحاضرات أفادت من استمع إليها، وكان أول عمل بحثي صدر له هو كتابه الذي نال به شهادة الدكتوراه، وكان موضوعه: جامع القرويين، المسجد والجامعة، وهو عضو في أكاديمية المملكة المغربية، وله اهتمام كبير بتاريخ المغرب، وعلاقاته مع البلدان العربية والغربية.

ومما يُذكر له من المؤلفات إلى جانب الكتاب السابق ذكره:

- تفسير سورة النور.

- آداب لامية العرب.

- أعراس فاس.

- جولة في تاريخ المغرب الدبلوماسي.

- تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية.

- ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي.

هذا إلى جانب عدد كبير آخر من الكتب المؤلفة، والمحققة، والمترجمة.

ولقد أتيحت له فرصة العمل في السلك الدبلوماسي، فكان سفيراً لبلاده في العراق، وليبيا، وإيران، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وصار - فيما بعد - مديراً للمعهد الجامعي للبحث العلمي.

وهو مصنَّف على أنه أكاديمي ومؤرخ، لأن هاتين الصفتين التصقتا به حتى آخر أيام حياته، على الرغم من أنه قام بأعمال أخرى ذكرناها.

وهو ذو نشاط علميٍّ خارجي، فقد كان عضواً في المجمع العلمي العراقي، والمجمع العلمي السوري ومجمع اللغة العربية الأردني والمصري، هذا بخلاف التدريس الجامعي.

وقد كتب أحد الباحثين في تاريخ الدكتور التازي فبيّن شيئاً عن توجهه الفكري، وقال:

«يعد محافظاً، يعشق التاريخ والعلوم والمعرفة، وقد دافع في كتبه عن القِيم والهوية الإسلامية واللغة العربية،.

اشتغل في مجامع اللغة العربية حوالي خمس وعشرين سنة، وهو مقتنع بأن اللغة العربية لن تموت لأن لها هيكلاً، ومقومات تضمن لها البقاء، كلما تَعَمَّقنا فيها وجدناها غنية، وجديرة بالبقاء. لكنها تحتاج إلى قواميس حيّة متحركة متجددة.

ودعا إلى التحرّك من أجل حماية اللغة العربية بِطُرُقٍ منطقية ومدروسة حتى تعيش جنباً إلى جنب مع اللغات الحيّة الأخرى، مواكِبةً للمستجدات».

هذا الذي قَدَّمْنَاهُ مما كتبه الباحث الذي عني بالكتابة عن الدكتور التازي خلاصة لفكر الرجل وعمله، ودليل على جهده الكبير في سبيل العناية بلغته، وعلى بذله غاية المستطاع في سبيل إحيائها.

رحم الله الله الدكتور عبدالهادي التازي، فقد كان مشعلاً من مشاعل العلم. وكان وفياً لأمته حريصاً على لغته وعلى دينه، توفي في يوم الخميس المصادف للثاني من شهر أبريل سنة 2015م بالرباط.

