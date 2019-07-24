الأزمنة و الأمكنة

وقع في يدي وأنا أفكر في مقالي الذي كتبته عن الدكتور عبدالهادي التازي. كتاب كان معي منذ مدة طويلة، ولكني لم أجد الفرصة لقراءته بسبب انشغالي بأمور أخرى كثيرة... وأثناء التقليب في كتب مكتبتي وجدت هذا الكتاب. فأدخلني في متاهة لم أخرج منها إلا بعد أن انتهيت من دراسة السيرة الذاتية للدكتور عبدالهادي التازي.

اسم الكتاب هو: يوميات صحفي. والمؤلف هو محمد التازي، وقد وقع في ذهني أن محمد التازي هذا قد يكون هو عبدالهادي التازي، وأن الاسم الكامل لهذا الأخير هو محمد عبدالهادي التازي. ولكنني عَرَفْتُ فيما بعد أنني كنت مخطئاً في ذلك. وقد سألت في هذا الأمر أخي الدكتور عبدالله يوسف الغنيم باعتباره كان على علاقة قوية بالدكتور عبدالهادي، فأكد لي أنه لم يكن يذكر من اسمه إلا عبدالهادي التازي، وقد وجدت فيما قاله ما يؤكد أن صاحب الكتاب المشار إليه رجل آخر، وهو - أيضاً - رجل لَهُ قيمته في مجال عمله واشتغاله بالكتابة والصحافة، وكانت «يوميات صحفي» كتاباً يضم مقالات نشرها في إحدى صحف المغرب. والكتاب مطبوع في سنة 1961م. ويتصدّره إهداء إلى جريدة «العلَم» المغربية التي نشرت هذه المقالات في فترة سابقة.

كان هذا الكاتب كما جاء في الصفحة الأخيرة من الغلاف: «في الثلاثين من عمره، درس في جامعة القرويين وفي القاهرة، وعمل سكرتيراً لتحرير جريدة العلَم، لسان حال حزب الاستقلال، ثم رئيساً للتحرير للجريدة نفسها، ويعمل الآن (وقت نشر الكتاب) زيادة على نشاطه الصحفي؛ رئيساً للإذاعة الموجَّهة من الإذاعة المغربية إلى المشرق العربي وإلى أفريقيا.

أذكر هذا حتى لا يختلط الأمر على أحد كما اختلط عليّ في البداية. وإن كان محمد التازي هذا رجلاً فاضلاً عاملاً لخدمة وطنه وأمته.

