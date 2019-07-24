عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم، مشيرا الى أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة. وفي أواخر الأسبوع الماضي، دعت القيادة المركزية الأميركية (Centcom) لتشكيل قوة بحرية مهمتها تعزيز الأمن على طرق الشحن الرئيسة في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس، عن دبلوماسيين قولهم، إن باريس وافقت على اقتراح لندن تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج ومشاركة قواتها المسلحة فيها لمرافقة السفن التجارية.

وكانت بريطانيا أعلنت الاثنين أنها تخطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الشحن البحري في الخليج بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة ترفع العلم البريطاني في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ذلك عقب اجتماع وزاري طارئ عقد للردّ على حادثة الجمعة. وقال هانت أمام النواب البريطانيين سنسعى الآن لتشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن للطواقم والشحنات في هذه المنطقة الحيوية. وأضاف سنسعى إلى تشكيل هذه القوة بالسرعة الممكنة.. ولن تكون جزءاً من سياسة الضغوط القصوى الأميركية على إيران.

كما أعلن هانت أن سفينة حربية أخرى ارسلتها بريطانيا إلى مياه الخليج ستصل في 29 يوليو.

وأجرى هانت محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني الذي اتفق معه على أن أمن مرور السفن من مضيق هرمز أولوية مطلقة للدول الأوروبية، وفق الخارجية البريطانية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ بشأن هذه الخطوة، والاثنين قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لا نريد مزيداً من التصعيد.

في المقابل نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية أمس عن إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني قوله إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن.

وقال جهانغيري لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن... وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا.

