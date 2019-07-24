عربيات ودوليات

جدة- كونا: دانت السعودية انتهاكات ايران للقانون الدولي من خلال اعتراض سفن مدنية واحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج العربي الاسبوع الماضي. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اكد فيه «أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي يجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لرفضه وردعه».

في سياق اخر اعرب وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة عن ادانة السعودية واستنكارها الشديدين لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.ودعا الشبانة في بيان عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني. وندد بالتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية مؤكدا ان ذلك انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

