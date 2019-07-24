عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: قال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي إن بلاده تراقب كل السفن الأميركية في منطقة الخليج ولديها أرشيف صور لتحركاتها اليومية.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن خانزادي قوله «نراقب كل سفن العدو خاصة أمريكا، نقطة بنقطة من مصدرها حتى لحظة دخولها المنطقة» مشيرا إلى صور التقطتها طائرات إيرانية مسيرة. وأضاف «لدينا صور كاملة وأرشيف كبير لحركة قوات التحالف وأميركا يوما بيوم ولحظة بلحظة».

وكشف خانزادي أن إيران تمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات، مشيرا إلى أن استخدامها مدرج على جدول أعمال الجيش الإيراني.

وأضاف خانزادي أن طهران ترصد كل البوارج، وبخاصة الأميركية، من نقطة انطلاقها حتى دخولها المنطقة، فيما تعجز واشنطن عن رصد جميع القوات الإيرانية في مياه الخليج، متوعدا بـ«مباغتة العدو في أي حرب».

واعتبر أن منطقة الخليج آمنة وليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية، متهما أميركا وبريطانيا بالعمل على زعزعة أمن مياه الخليج.

وختم خانزادي قائلا إن «زمن العربدة والعنجهية البريطانية في البحار قد ولى».

