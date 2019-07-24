عربيات ودوليات

كابول الوكالات: طالبت الرئاسة الأفغانية، أمس، الادارة الأميركية بتقديم ايضاحات حول التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، حول محو أفغانستان من الخريطة، مؤكدة بأن الشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره.

وأشارت الرئاسة في بيان الى أن: «حكومة جمهورية أفغانستان الاسلامية وبناء على العلاقات الشاملة بين البلدين الحليفين، طالبت واشنطن بتقديم توضيحات صريحة حول تصريحات الرئيس ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني».

وأوضح البيان أن: «أفغانستان واحدة من بين الحضارات والشعوب القديمة في العالم والتي اجتازت العديد من الأزمات على مدى التاريخ، والشعب الأفغاني لم ولن يسمح لأي قوة أجنبية بتحديد مصيره».

وتابع: «ان شراكتنا وتعاوننا مع العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية قائمة على أساس المصالح والاحترام المتبادل، نحن ندعم المساعي الأميركية من أجل احلال السلام، لكن مصير البلاد لا يمكن أن يتحدد عبر اجتماعات رؤساء الدول الأجنبية وبدون حضور الزعماء الأفغان».

وشدد البيان على أن «أفغانستان ستبقى حاضرة بـصلابة وشموخ في المشهد السياسي الدولي»، لافتا الى أن الحكومة ستضع مواطنيها بالتطورات على هذا الصعيد». وقال الرئيس ترامب، لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البيت الأبيض مساء الاثنين «اذا أردنا خوض حرب في أفغانستان والانتصار فيها، يمكننا ذلك خلال أسبوع، لكنني لا أريد قتل 10 ملايين شخص. أفغانستان ستمحى. ستنتهي حرفيا في عشرة أيام. لا أريد السير في هذا الطريق».

وأضاف ترامب بأن هناك أملاً بأن تتحدث طالبان عن السلام في الأيام المقبلة.

وأثارت تصريحات ترامب غضبا واستياء في أفغانستان حيث يشعر الأهالي الذين أنهكتهم الحرب بالقلق ازاء انسحاب للقوات الأميركية وامكانية عودة الى حكم طالبان وحرب أهلية.

ولجأ الأفغان العاديون الى مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيس غضبهم بعد تصريحات ترامب.

وكتب مهد فرهد على فيسبوك «أشعر بالصدمة والتهديد والاذلال. وثقنا بالأميركيين لمساعدتنا في الحرب ضد الارهاب والآن يهددنا الرئيس ترامب بالابادة».

من جانبه وصل موفد ترامب لأفغانستان زلماي خليل زاد الى كابول أمس قبيل جولة ثامنة من محادثاته المباشرة مع حركة طالبان.

ومن المتوقع أن تستأنف تلك المحادثات في الدوحة في الأيام المقبلة، في غياب غني وادارته مجددا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن خليل زاده سيتوجه الى كابول ومن ثم قطر لاستئناف المفاوضات مع طالبان بهدف التوصل الى اتفاق ينهي نحو 18 عاما من التدخل العسكري الأميركي.

وقالت الخارجية في بيان ان مهمة خليل زاده ستستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، في اطار الجهود المبذولة للتمهيد لـ«عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان».

