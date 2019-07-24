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واشنطن الوكالات: أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أن بلاده ساعدت الاستخبارات الأمريكية في العثور على مؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، في اطار عملية أسفرت عن تصفيته.

وقال خان، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، الاثنين، ان «ادارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدم المعلومات التي أدت الى تحديد مكان وجود أسامة بن لادن».

وأوضح أن استخبارات بلاده ساعدت في تحديد «المكان الأولي» لزعيم «القاعدة» وذلك «بفضل معطيات هاتفية».

تصريح خان يمثل تغييرا ملحوظا في موقف باكستان الرسمي من هذا الموضوع حيث كانت بلاده ترفض باصرار اعطاء أي معلومات عن دورها في العثور على بن لادن الذي جرت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة

في 2 مايو 2011 بمنزله المحصن في أبوت آباد على بعد نحو 100 كيلومتر الى الشمال من العاصمة الباكستانية اسلام آباد.

لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد، أسد دراني، الذي كان رئيسا لاستخبارات بلاده بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر عام 2018 أن باكستان أبلغت الولايات المتحدة على الأرجح بمكان اختباء بن لادن «وادعت أنها لا تعرف شيئا» لأن ذلك «كان يمكن أن يحرج الحكومة» في اسلام آباد. ويقوم عمران خان بزيارة هي الأولى له الى واشنطن منذ انتخابه رئيسا لوزراء باكستان، حيث التقى الرئيس دونالد ترامب، الأحد، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، والتي تشهد توترا في أغلب الأحيان على خلفية عدد من الخلافات.

