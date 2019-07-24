عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون أمس بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، ليصبح بذلك رئيس الوزراء البريطاني الجديد، وتعهد باستكمال مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد الجديد المتفق عليه مع الأوروبيين.

وأعلن حزب المحافظين عن فوز جونسون بما يوافق التوقعات، حيث نجح في نيل ثقة حزبه بمواجهة منافسه وزير الخارجية جيرمي هنت، وذلك بعد حملة استمرت شهرا طغت عليها قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وأظهرت نتائج الانتخابات الداخلية حصول وزير الخارجية السابق على 92 ألفا من أصوات أعضاء حزب المحافظين مقابل 46 ألفا لمنافسه وزير الخارجية الحالي.

وفور اعلان فوزه، قال جونسون أمام أعضاء الحزب في اجتماع بلندن «شعبنا يثق بنا وسنقوم بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي» في الموعد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي وهو 31 أكتوبر المقبل.

وسبق أن تعهد جونسون بسحب عضوية بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كلف الأمر وفي الموعد الذي حدده الاتحاد نهاية أكتوبر، وهو ما رجح كفته على منافسه هنت.

وتلقى خليفة تيريزا ماي في رئاسة وزراء بريطانيا التهاني من قادة ومسؤولين من عدة دول. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقدمة المهنئين، حيث كتب في تغريدة بتويتر ان جونسون سيكون رئيس وزراء عظيما.

كما تلقى جونسون التهاني من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

وقال ظريف في تغريدة «أهنئ نظيري السابق بوريس جونسون الذي أصبح» رئيس وزراء لبريطانيا. وأضاف «لدينا سواحل بطول 1500 ميل على الخليج الفارسي. هذه مياهنا وسوف نحميها»، وذلك في ظل الأزمة القائمة بين البلدين حول الاحتجاز المتبادل لناقلتي نفط.

وتابع ظريف أن «ايران لا تريد المواجهة»، لكن قرار حكومة ماي احتجاز ناقلة «غريس 1» الايرانية في مياه جبل طارق «بأمر من الولايات المتحدة هو فعل قرصنة واضح بكل بساطة». وأرفق ظريف تغريدته بفيديو يقول فيه «نحن مسؤولون عن أمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي». ورأى أنه «من الأفضل فعلاً ألا تقحم المملكة المتحدة نفسها في تنفيذ مؤامرات» واشنطن واسرائيل ضد ايران.

