عربيات ودوليات

سيصبح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بعد انتصاره الساحق في انتخابات حزب المحافظين الحاكم، أمس.

ولد جونسون المعروف بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدل، في التاسع عشر من يونيو سنة 1964، في نيويورك، ودرس الاعلام في جامعة أوكسفورد، بعدما تخرج في مدرسة ايتون العريقة، حيث نشأ لأسرة أرستقراطية.

وانتخب الصحافي السابق جونسون في عام 2008 عمدة لمدينة لندن، وعيّن بيوليو عام 2016 وزيرا للخارجية البريطانية.

وبدأ جونسون حياته المهنية في مجال الصحافة مع جريدة «التايمز»، ثم انتقل لصحيفة الـ«ديلي تلغراف»، حيث أصبح مساعدا لرئيس التحرير، كما عين رئيس تحرير لمجلة «Spectator» اليمينية في عام 1999.

ونظرا لتعارض دوره كصحافي مع منصبه السياسي الجديد، اكتفى جونسون بكتابة عمود في صحيفة «ديلي تلغراف»، كما ألّف العديد من الكتب.

تصريحات مثيرة للجدل

منذ دخوله المعترك السياسي عرف عن جونسون تصريحات وصفت بالشائنة، وكان أبرزها تصريح سخر فيه من الذين يدعون الى مقاطعة اسرائيل، وشبههم بـ«الأكاديميين اليساريين الذين يرتدون الألبسة التي عفا عليها الزمن».

كما سبق وأن شبه جونسون أهداف الاتحاد الأوروبي بما كان يسعى اليه الزعيم النازي أدولف هتلر لتوحيد جميع دول أوروبا تحت سلطة واحدة.

وقال جونسون، المعروف بتأييده لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ان الزعيم النازي ونابليون بونابرت فشلوا في توحيد أوروبا، واصفا فكرة الاتحاد الأوروبي بأنها «محاولة لتكرار ذلك بطرق مختلفة».

وكان جونسون وصف هيلاري كلينتون، عندما تنافست على الرئاسة الأميركية أمام دونالد ترامب، بأن لها نظرة حديدية زرقاء، مثل الممرضة السادية في مستشفى المجانين.

كما قال عن أوباما ان أجداده الكينيين ربما كانوا يكرهون البريطانيين، ولم يعتذر عن ذلك. وفي مايو 2016، فاز جونسون بجائزة مسابقة مجلة سبيكتيتور في «شعر الهجاء لرجب طيب اردوغان» عن قصيدة من خمسة أبيات شملت الرئيس التركي والشوفان البري وعنزة.

وبعد شهرين من ذلك، عينت رئيسة الوزراء تيريزا ماي جونسون وزيرا للخارجية، ما أثار قلقا بشأن خلاف مع أنقرة.

ومقابل كل هذا الهجوم، تحول جونسون الى مادة للسخرية، وفي 2016، قالت الاعلامية والكوميدية، شازيا ميرزا، في معرض تندرها عن البريكست ان «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل شعر بوريس جونسون، تسوده الفوضى، لكنه مقبول على أي حال خارج لندن».

