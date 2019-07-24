عربيات ودوليات

لفت وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي في صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية الى أنه «فقط لتوضيح الأمر، الامارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن»، مؤكدا «أننا سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باقٍ. وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية».

وشدد قرقاش على أنه «يتعين على المتمردين الحوثيين أن ينظروا الى الخطوة الاماراتية على أنها اجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لانهاء الصراع»، مشيرا الى أنه «بينما تقوم الامارات العربية المتحدة بتخفيض واعادة نشر قواتها في اليمن، فاننا نقوم بذلك بنفس الطريقة التي بدأنا بها بأعين مفتوحة».

وأضاف: «لم يكن هناك نصر سهل ولن يكون هناك سلام سهل، لكن الوقت الآن هو لمضاعفة التركيز على العملية السياسية».