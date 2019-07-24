عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أكد السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف أن «تنظيم «جبهة النصرة» هو تنظيم ارهابي ونحن لا نتحاور مع الارهاب وانما نحاربه ولا يمكن لهذا التنظيم أن يشترك في أي عملية سياسية مهما حاولت الجهات الخارجية الدفع بهذا الاتجاه»، متمنيًا على «الجانب التركي أن يفي بالتزاماته حول المنطقة منزوعة السلاح في ادلب».

وأشاد يفيموف، على هامش مشاركته بحفل الاستقبال الذي أقامته القيادة المركزية لحزب البعث بدمشق بمناسبة الذكرى 75 على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السورية الروسية ان «سيطرة جبهة النصرة على ادلب لن تدوم طويلا».

في غضون ذلك، أفاد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن السلطات التركية اعتقلت ورحلت مئات السوريين الأسابيع الأخيرة، في واحدة من أشد الحملات على اللاجئين في البلاد منذ بداية الحرب في سورية.

وأشار تقرير الصحيفة الأميركية الى أن جل الاعتقالات وقعت في اسطنبول أكبر مدن تركيا والوجهة الرئيسية للاجئين بسبب توفر العمل. وبعد اعتقالهم، ورد أن اللاجئين أعيدوا لمناطق في شمال سورية تعاني من الاضطراب والعنف، بما في ذلك محافظة ادلب.

