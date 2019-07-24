وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى شينزو آبى رئيس وزراء اليابان عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة سعادة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيداً سموه بجهوده الكبيرة لتطوير أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ومنع انتشار الأسلحة النووية وتطوير الطاقة السلمية راجيا لذويه ولأسرته جميل الصبر.

كما بعث سموه ببرقية تعزية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيدا سموه بجهوده المقدرة واسهاماته الكبيرة في تطوير أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسعيه نحو تحقيق أهدافها المنشودة لتطوير الطاقة الذرية السلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية تعزيزا للأمن والسلم الدوليين.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة الصديقة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ومشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة والتأكيد على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات الى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما راجيا سموه له دوام الصحة والعافية وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات التاريخية والوطيدة والمتميزة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة متمنيا له كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

