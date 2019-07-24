وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد. كما استقبل سموه محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد.

واستقبل سموه رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج.

كما استقبل سموه القنصل العام لدولة الكويت لدى نيويورك حمد علي الهزيم. واستقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي والمشاركين في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري المنظمة الاسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي) والأمانة العامة للآسوساي وأعضاء لجنة التدقيق والمنعقد حاليا بدولة الكويت خلال الفترة من 21 - 24 يوليو الحالي. وقد رحب سموه بالضيوف في بلدهم الثاني دولة الكويت متمنيا لهم كل التوفيق والسداد، مشيداً بالجهود التي تقوم بها أجهزة الرقابة المالية في اطار المحافظة على المال العام، مؤكدا أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنسيق فيما بينها وتبادل المعارف والخبرات والتجارب من أجل الارتقاء بكفاءة وفعالية العمل الرقابي متمنيا سموه للمؤتمر النجاح والخروج بتوصيات ونتائج بناءة تسهم في تعزيز ادارة الموارد المالية ودعم برامج الاصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة. كما استقبل سموه سفير جمهورية نيبال الصديقة لدى دولة الكويت السفير دورجا براساد بهانداري وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده. واستقبل سموه سفير جمهورية تشاد الصديقة لدى دولة الكويت السفيرة البتول زكريا وذلك بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد سفيرة لبلادها. كما استقبل سموه سفير جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة لدى دولة الكويت السفير غلام دستجير وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده. حضر المقابلات رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

