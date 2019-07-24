وطن النهار

بدأ مجلس مديري المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي) اجتماعه الـ54 في الكويت أمس الثلاثاء لبحث ادارة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخطة الاستراتيجية للمنظمة وموضوعات متخصصة.

ويستضيف الاجتماع ديوان المحاسبة الكويتي على مدى يومين بمشاركة 11 جهازا رقابيا آسيويا اضافة الى لجنة التدقيق ممثلة بمحكمة الحسابات التركية ولجنة الحسابات للرقابة على تنفيذ ميزانية جمهورية كازاخستان الى جانب ممثلين عن الأمانة العامة للأسوساي وأعضاء لجنة التدقيق.

و(الآسوساي) مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدول الآسيوية وهي احدى المجموعات الاقليمية لدى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالانابة عادل الصرعاوي في كلمته الافتتاحية ان اجتماع أمس يكتسب أهمية بالغة لأنه يأتي قبل انعقاد المؤتمر الدولي الـ 23 لـ(الانتوساي) اذ سيتم بحث العديد من الموضوعات والأنشطة من قبل لجان وفرق ومجموعات عمل المنظمة.

وأضاف الصرعاوي أن الاجتماع يهدف كذلك الى الاطلاع على التقرير المعد حول خطة (الأسوساي) الاستراتيجية للسنوات 2016 - 2021 وتشكيل فريق معني بوضع الخطة الاستراتيجية القادمة للأسوساي للسنوات 2022 2027.

وأوضح أن المنظمة الدولية (الانتوساي) أسهمت في وضع أسس منضبطة لتحقيق المسؤولية الاجتماعية من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأداء دورها المأمول في هذا المجال.

وذكر الصرعاوي أن «على أجهزتنا مسؤولية متابعة وتقييم ما تم من اجراءات من قبل حكوماتنا بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ما يستلزم انشاء لجنة أو فريق يختص لمواكبة التطورات والتطلعات الدولية». وبين أن الاهتمام بالشباب والحرص على تأهيلهم مهنيا واداريا لكي يتبوأوا الدور المأمول منهم في قيادة أجهزتنا في المستقبل كقادة شباب أمر تفرضه المسؤولية الاجتماعية علينا نحوهم والحرص على تحقيقه من خلال خطط طموحة ومشروعات تأهيلية».

ولفت الى حرص ديوان المحاسبة الكويتي على تحقيق ذلك من خلال اقامة ملتقى للشباب كل عامين يتضمن فعاليات وورش عمل وعرض أفكار ومقترحات يرى المشاركون تطبيقها وتتم دراستها وتنفيذها في حين يتم التجهيز للملتقى الثاني هذا العام.

وأكد الصرعاوي حرص الأجهزة المشاركة على تحقيق المزيد من التعاون الفاعل من خلال عقد لقاءات ثنائية فيما بينها مشيرا الى توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين بعض الأجهزة الزميلة من جهة ومنظمتنا الآسيوية والعربية.

من جانبه قال رئيس منظمة (الأسوساي) هو دك في كلمته ان المنظمة احدى أهم المنظمات الاقليمية ضمن اطار المنظمة الدولية (الانتوساي) واحدى المنظمات الرائدة في مجال التدقيق والابتكار. وأضاف دك أن (الأسوساي) مثال يحتذى في تعزيز سبل التعاون المبنية على التآزر وحل المشكلات التي تواجه الأجهزة الرقابية في هذا العصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الى سعي (الأسوساي) دائما الى الحصول على حلول تؤدي لنتائج فعالة في مجال الرقابة المالية والمستدامة مشيرا الى أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين موضوع ادارة التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخطة الاستراتيجية للمنظمة. وذكر أن (الأسوساي) بالتعاون مع (الانتوساي) والمنظمات الاقليمية الأخرى تهدف الى تعزيز تبادل الخبرات وتعزيز الاجراءات والمعايير والاهتمام بتدريب مدققي الأجهزة الرقابية.

