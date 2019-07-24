وطن النهار

شاركت كل من المهندسات هناء الصومالي وعائشة العتيبي وروان الشمري ومنار الشلاحي ودلال كريديس من قسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بمشروع اعادة تكرير زيت السيارة المستعمل الى وقود باشراف د. بدر البصيري في معرض التصميم الهندسي 36 حيث يهدف الى المحافظة على البيئة عن طريق تكرير زيت السيارة المستعمل الى وقود ليوفر مصدر آخر للطاقة. ويعمل المشروع على تنظيف الزيت من الشوائب وتصفيته ومن ثم يتحول الى ديزل عن طريق ادخاله الى مفعل ومن الممكن تطبيقه في الكويت لان السيارات تعتبر وسيلة المواصلات الاولى في الكويت.

