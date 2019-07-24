وطن النهار

برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد عقد المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اجتماعه الختامي لدور الانعقاد الثاني 2019 ظهر أمس.

واستضاف اجتماع المجلس وزير المالية د. نايف الحجرف يرافقه اعضاء مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية حيث ناقش المجلس أهم الانجازات التي قامت بها المؤسسة خلال السنوات الماضية ومسار الاصلاح الاستثماري ومسار الاستثمار المستقبلي.

من جانب اخر، بحث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد لي مينغ قانغ العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحافي امس الثلاثاء ان لقاء الشيخ ناصر صباح الاحمد والسفير قانغ شهد تبادل الاحاديث الودية ومناقشة اهم الامور والموضوعات ضمن محور الزيارة.

واشاد الشيخ ناصر صباح الاحمد بعمق العلاقات بين البلدين متمنيا لها المزيد من التطور والتعاون والعمل المشترك.

ورافق السفير قانغ خلال اللقاء الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية العميد تشانغ قه.

