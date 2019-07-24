وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع المشاريع الإنشائية عن آخر نسبة للاعمال في مشروع مستشفى الولادة الجديد الواقع بمنطقة الصباح الصحية حيث بلغت نسبة متقدمه بالاعمال بعد ان تم الانتهاء من أعمال الحفر وتعدعيم الجوانب وأعمال الأساسات والسراديب وجارٍ العمل بالهيكل الخرساني العلوي، ويعد من المشاريع التنموية الرائدة، والمطروحة كجزء من خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور حضرة صاحب السمو أمير البلاد لـ «رؤية الكويت 2035»، والتي تطمح إلى ترقية الخدمات الصحية وتطوير صروح طبية تحتذى بأعلى المستويات والمعايير العالمية في تصاميمها المعمارية وتجهيزاتها التقنية والخدماتية.

هذا ويغطي نطاق العمل للمستشفى الجديد أعمال التصميم والإنشاء والإنجاز والتأثيث والتجهيز الطبي وتوفير المعدات والصيانة التشغيلية لهذا الصرح الطبي المتكامل والتخصصي، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذ المشروع لصالح الجهة المستفيدة وهي وزارة الصحة، علماً بأن الأشغال قد قامت بالتعاون مع المكتب العربي، أكبر الدور الاستشارية الكويتية الرائدة في المنطقة، والمتخصص في تقديم خدمات التصميم المعماري والهندسة والتخطيط.

يقع مشروع مستشفى الولادة الجديد، الذي يشمل جميع مرافق التشخيص والعلاج المطلوبة لأمراض النساء والولادة، على مساحة أرض تساوي حوالي 59781 مترا مربعا، حيث يتألف من مبنى المستشفى الرئيس، بمساحة بناء كلية تصل إلى حوالي 241.000 متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية وقاعات محاضرات وشؤون إدارية يتكون من سردابين لمواقف السيارات ودور أرضى وخمسة طوابق، بمساحة بناء كلية تصل إلى حوالي 45.000 متر مربع، ذلك بالإضافة إلى مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق، بسعة 1300 موقف للمركبات، وكذلك محطة الخدمات المركزية التي تتضمن جميع الأقسام الميكانيكية والكهربائية بمساحة بناء اجمالية حوالي 8500 متر مربع، كما ستتم حماية سور المشروع ناحية البحر طول 320 مترا لقرب حدود القسيمة من حد المد الأعلى».

من جانبه، اوضح الرئيس التنفيذي للمكتب العربي، استشاري المشروع المهندس طارق شعيب ان تصميم مستشفى الولادة الجديد جاء ليكون صديقا للبيئة، حيث قمنا باستغلال جيد للموقع الساحلي، والتغلب على تحديات شبكة الطرق في المناطق المجاورة والحفاظ على مفهوم التصميم الوظيفي الممتاز لمثل هذه المشاريع الحيوية الكبرى، وقد صمم مبنى المستشفى الرئيس بتكوين خاص مؤلف من سرداب وأرضي وستة أدوار علوية , ارتفاع البرج الأول 11 طابقا والثاني بارتفاع 9 طوابق والثالث بارتفاع 7 طوابق تسع حوالي 780 سريراً، حيث يضم 460 سريراً للعناية بصحة الأمهات (Acute) و52 سريراً للعناية المركزة بالأمهات (ICU) و28 سريراً للرعاية المكثفة (HDU) بالإضافة إلى 240 سريراً للعناية المركزة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة (NICU) كما يضم المبنى 27 غرفة عمليات (OT) و60 غرفة ولادة (DR) تطل على الواجهة البحرية».

ويشتمل المستشفى الجديد على وحدات للجراحة والتشخيص الإشعاعي والرنين المغناطيسي، فضلاً عن غرف الإنعاش والعمليات والولادة، ووحدات التقييم السابق للولادة وأمراض النساء، والعناية بالأم والجنين ووحدات العيادات الخارجية وتقييم الحمل في سن مبكرة، كما يتميز المشروع بمجموعة من المرافق الجديدة وثلاث جسور مكيفة تربط بين المباني الجديدة والقائمة، والتي تقوم بنسج المباني الصحية في هذا المجمع الطبي بشكل عملي ومتناغم في نفس الوقت، وبالمثل، سوف يتم دمج المستشفى ضمن مجمعات منطقة الصباح الطبية من حيث تنسيق البنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق، كذلك الأعمال الخارجية من طرق وزراعات تجميلية.

