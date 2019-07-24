وطن النهار

نشرت الباحث المشارك في الدراسة د. هند القادري اخيرا مقالاً علمياً جديداً في مجلة فرونتيرز العالمية (Peer reviewed international journal)، تُظهِر فيه احتمالية وجود علاقة بين التعرض لمادة اليورانيوم والإصابة بالسمنة عند الأطفال في الكويت.

وبدأت القادري بالعمل منذ العام 2012 على إدارة الدراسة الطولية الأولى من نوعها بالكويت بعنوان «نمط الحياة الصحية في الكويت» مع البروفيسور من جامعة هارفارد، د. ماكس جودسون. وشملت الدراسة 6000 طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، تمت متابعتهم حتى سنة 2014 بعد وصولهم للمرحلة المتوسطة. وتتم متابعتهم بعد وصولهم اليوم للمرحلة الثانوية.

وقد تم اخيرا اختيار عينة من 94 طفلاً كويتياً من أصل 6000، وذلك بسبب عدم توفر الدعم الكافي لدراسة جميع العينات، حيث قسمت هذه العينة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى هم من الأطفال الذين كانوا أصحاء في عمر 10 سنوات واستمروا أصحاء حتى عمر 12 سنة، والنصف الآخر كانوا أصحاء في عمر 10 سنوات ولكنهم أصيبوا بالسمنة المفرطة في عمر 12 سنة. وقد تمت مقارنة تحاليل عينات اللعاب للمجموعتين وبينت التحاليل المخبرية أن الأطفال الذين أصيبوا بالسمنة في عمر 12 سنة، يوجد في لعابهم مادة (N1-Methyl-2-Pyridone-5-Carboxamide 2PY) بمعدل فوق الطبيعي على خلاف الأطفال الأصحاء، وهذه المادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعرض لمادة اليورانيوم.

وقد أجريت الدراسة ذاتها للمقارنة بين أطفال الكويت وأطفال أميركيين من الفئة العمرية نفسها وتبين لهم عدم وجود علاقة بين مادة 2PY والسمنة المفرطة عند الأطفال الأميركيين ولكن العلاقة كانت وثيقة بين السمنة و2PY عند أطفال الكويت. وإن هذه النتائج السابقة تدعم نظرية العلاقة بين التعرض لليورانيوم والسمنة المفرطة عند أطفال الكويت.

