وطن النهار

أعلن القائم بأعمال رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة في جامعة الكويت د. وليد العلي عن قبول الطالبتين شدن الشمري وزهراء السمره ببرنامج التدريب للأبحاث الصيفي في معهد دسمان للسكري والذي يستمر لمدة شهرين.

وذكر د. العلي أن اختيار طالبتين من كلية الصحة العامة -للمقعدين المتاحين فقط ببرنامج الإحصاء الحيوي- من بين العديد من المتقدمين سواء من جامعة الكويت أو خارجها، يعد دليلاً ملموساً على مستوى وجودة التعليم الأكاديمي الذي تحرص عليه الكلية، مبيناً أن برنامج التدريب الذي يقدمه المعهد على مستوى عالٍ من الكفاءة ومن شأنه تطوير مهاراتهن البحثية والعملية.

