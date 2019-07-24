وطن النهار

أعلن نائب رئيس الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية مغير الشمري عن استعداد وزارة الصحة لخدمة الحجاج الكويتيين من خلال عيادات طبية مجهزه بالكامل في جميع المشاعر المقدسة حيث تغادر اول بعثة الى المملكة العربية السعودية بتاريخ 26 من الشهر الحالي والدفعة الثانية سوف تصل للديار المقدسة 1 أغسطس جاء ذلك التصريح على هامش اللقاء التنويري لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الذي اقيم أمس في وزارة الصحة.

واضاف الشمري لقد أدخلنا برنامج الرعاية الصحية الأولية الإلكتروني ضمن الخدمات الطبية التي تقدم للحجاج، والذي يتم من خلاله رؤية سجل الحاج الصحي والأمراض التي يعاني منها، ويهدف هذا البرنامج إلى التسهيل على أطباء فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لمعرفة الحالة الصحية للحاج ونجح هذا البرنامج في السنة الماضية كما تم إدخال جهاز فحص إنزيمات «القلب» ضمن الخدمات الجديدة بعيادات الفريق، وذلك للتأكد من صحة وسلامة المريض.

واشار الشمري ان هناك تنسيقاً مع السلطات الصحية السعودية لنقل المرضى الكويتيين الذين هم بحاجة إلى دخول مستشفى لعدم توافر علاجهم في عيادات الفريق، علما أن التنسيق لنقل المرضى يشمل جميع المستشفيات في مكة المكرمة والسماح للكوادر الطبية الكويتية بمتابعة المرضى الكويتيين الذين يتم تحويلهم للمستشفيات السعودية، وتكون متابعة المرضى بشكل دوري من قبل الأطباء حتى خروجهم من المستشفى.

وشدد الشمري على ضرورة اخذ تطعيمات الحج قبل المغادرة الى الحج قبل السفر بعشرة ايام حيث ان الوزارة وفرت الطعوم اللازمة للحج من الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الاولية والحرص على استلام بطاقة التطعيم وتقديمها عند الطلب في المراكز الحدودية للملكة العربية السعودية وكذلك عند مراجعة العيادات.

وقال إن هناك تنسيقا واتصالا دائمين من قبل وزير الصحة د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا للتأكد من جهوزية واستعدادات الفريق، وهناك توصيات بالحرص على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله.

