وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، في مكتبه صباح امس رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير، يرافقه مها البرجس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر، وعبدالرحمن العون مدير عام الجمعية، و يوسف المعراج مدير إدارة الكوارث والطوارئ.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيوفه حيث تم تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالتعاون بين وزارة الداخلية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات لنزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وأثنى الجراح على مواقف الجمعية النبيلة التي طالما بادرت اليها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية داخلياً وخارجياً، مشيداً بما قدمته من رعاية واهتمام ومساعدة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وتقديم الخدمات لهم، مؤكداً أن الهلال الأحمر الكويتي من الجهات المتميزة في مجال العمل الإنساني.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير، عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تعاون وزارة الداخلية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لنزلاء المؤسسات الإصلاحية وتأمين المناخ النفسي والاجتماعي للنزلاء بما يعزز سياسة التأهيل ويدعم برامج الإصلاح.

