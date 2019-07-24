وطن النهار

أكدت جمعية الهلال الأحمر أول من أمس الإثنين أن تكريم المتطوعين المشاركين في أنشطتها المتخصصة يسهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتأصيل مفاهيم التلاحم والتكافل في نفوسهم.

وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ«كونا» على هامش تكريم 200 متطوع ومتطوعة من المشاركين في أنشطة «الهلال الأحمر» إن هذا التكريم يأتي ضمن سلسلة احتفالات سنوية يحتفى فيها بعطاء وجهود المتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في مبادرات الجمعية لمدة عام كامل دون انقطاع.

وأضافت البرجس أن «الهلال الأحمر» دأبت على تكريم المتطوعين الذين أسهموا في مثل هذه الأعمال المتميزة لخدمة المحتاجين والفقراء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من أن الأعمال التطوعية ركيزة أساسية في خدمة المجتمع.

ورأت أن هذا العدد الكبير من المتطوعين الذين شاركوا في مختلف برامج وأنشطة الجمعية يعكس مستوى الوعي بين فئات المجتمع لا سيما الشباب بأهمية الأعمال الخيرية والتطوعية، مشيرة إلى السعي لاستقطاب المزيد من الكوادر التطوعية التي «تقود مسيرتنا نحو التميز».

