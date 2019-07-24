وطن النهار

أشاد رئيس المكتب العسكري في سفارة الكويت لدى سلطنة عمان العميد الركن بحري يعقوب المجيبل بالتعاون الوثيق بين الكويت وسلطنة عمان ولاسيما في المجال العسكري.

جاء ذلك في تصريح للمجيبل على هامش الحفل الذي اقامته كلية القيادة والاركان بسلطنة عمان لتخريج دورة القيادة والاركان الـ32 بمشاركة سبعة ضباط كويتيين وعدد من الدول.

وأكد ان الدورة كانت مدتها عاما دراسيا واحدا تخللها العديد من المناهج التي تركز على المجال التعبوي والاستراتيجي والتي تحاكي المتغيرات الدولية.

وأوضح ان الضباط الكويتيين المنخرطين بالدورة بذلوا جهودا مميزة طيلة فترة انعقادها حيث استفادوا من جميع الدروس النظرية والتطبيقية ايمانا منهم بان تلك العلوم العسكرية المتطورة ستسهم في رفع مستويات المواقع العسكرية التي يعملون بها.

وذكر ان برنامج التأهيل والاعداد في هذه الدورة يأتي وفق مقررات تعليمية متطورة تتضمن المتغيرات الدولية والاقليمية من اجل اثراء الفكر العسكري والاكاديمي وصقل المهارات خاصة في التخطيط والتحليل وادارة المعارك واصدار الأوامر والقرارات الحاسمة.

وأشاد المجيبل بالتعاون الوثيق بين الكويت وسلطنة عمان في المجالات العسكرية ولاسيما في المجال التدريبي والذي يعكس عمق تلك العلاقة المميزة التي يظللها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد واخوه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وتتولى كلية القيادة والاركان العمانية التي تأسست عام 1984 تأهيل الضباط الذين يتم اختيارهم من مختلف وحدات القوات المسلحة لشغل الوظائف القيادية ووظائف الاركان وذلك وفق منظومة تعليمية متطورة تلائم المتغيرات الدولية والاقليمية مستخدمة احدث الوسائل التقنية المعاصرة وأحدث النظريات والعقائد العسكرية.

