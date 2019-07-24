وطن النهار

أكدت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج بريق الكويتي الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والصحة النفسية المتكاملة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام، نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية من خلال نشر التفكير الايجابي بين الطلبة ما أسهم في خفض السلوك العدواني الطلابي. وقالت الشيخة انتصار الصباح في كلمتها في حفل تكريم فائقي بريق، إن البرنامج الذي اختتم دورته للعام الدراسي 2018-2019، قد حقق العديد من الإنجازات أهمها الارتفاع الملحوظ في نسب النجاح والتفوق وانخفاض نسب الغياب بين الطلاب المشاركين في فصوله بحسب تقارير المدارس.

وأضافت أن البرنامج المدرج ضمن خطة الكويت التنموية كويت جديدة 2035 تحت بند رأس مال بشري إبداعي، نجح وبجدارة في إحداث التفوق والتميز وتغيير الأنماط السلوكية للطلبة والطالبات، موضحة أن برنامج بريق الذي تم تطبيقه في 36 مدرسة ثانوية منذ انطلاقته واستفاد منه نحو 8 آلاف طالب وطالبة بدءا من الصف العاشر وحتى الثاني عشر أسهم في رفع نسب تفوق المشاركين بنحو 34 في المئة ما يعكس تعطش الطلاب للنظرة الإيجابية في الحياة.

وذكرت أن البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط تنبع أهميته من أن فئة الشباب تقوم بدور كبير في المجتمع فضلا عن أنه يتماشى مع الاستراتيجيات العالمية لبلوغ هدف الرفاهية النفسية المتكاملة للشباب.

وأشارت الشيخة انتصار الصباح إلى أن بريق يضم مجموعة من الأنشطة مصدرها الأبحاث العلمية في علم النفس الإيجابي وهي تدريبات بسيطة وسهلة التطبيق بعيدة عن أسلوب المحاضرات والندوات التقليدية، منوهة بأن فعاليات البرنامج الهادفة إلى تحسين الصحة العامة لدى الشباب بشكل عام تنفذ تحت إشراف الهيئة التدريسية لتساعد المشاركين في الوصول إلى السلوك الإيجابي.

وأوضحت أن البرنامج تم تطويره على أيدي مجموعة من المتخصصين في مجال علم النفس الإيجابي، ويستهدف تعريف المشاركين بإمكاناتهم الفكرية وتوظيفها بشكل سليم وبتوازن إيجابي واعتدال.

وعن مطالبات بعض الدول العربية والأفريقية تطبيق برنامج بريق في مدارسها أكدت على ترحيب البرنامج بالتعاون مع جميع الدول العربية والافريقية، وهذا من منطلق توجه الكويت المهتمة بمحيطها الاقليمي والأفريقي والعربي، وحصول الكويت على عضويتها في مجلس الأمن مدة عامين.

ودعت القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق المبادرات المجتمعية وعدم الاعتماد على الحكومة فقط، من أجل كويت المستقبل، كويت جديدة.

استدامة بريق

من جانبها عبرت مدير برنامج بريق رقية حسين عن شكرها لكلا من وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لايمانهما بأهمية بريق وتقديمهما الدعم له، كما شكرت الأمانة العامة للتخطيط على وضع بريق في رؤية كويت جديدة 2035، موضحة أن برنامج بريق متطور ولديه خبراء وكوادر تدفع في اتجاه جعل البرنامج مستدام من خلال تدريب المعلمين في المدارس لتخريج أجيال بريقية مبدعة.

وأشارت إلى إشادات أولياء الأمور وكل العاملين في المجال التعليمي ببريق موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي يحتفل بها بريق بالفائقين في البرنامج، لأنه بعد تنفيذ البرنامج في المدارس منذ ثلاث سنوات، بداية بالصف العاشر ثم الحادي عشر، ووصولا إلى طلبة الثاني عشر الذين نحتفل بهم اليوم، وهم طلبة 16 مدرسة.

وأشارت إلى خطة بريق العام الدراسي 2019-2020، والتي ضمنها تطبيق البرنامج في 48 مدرسة و500 معلما ومعلمة وأكثر من 11 ألف طالب وطالبة.

طريق النجاح

وعن الفائقين تحدث الطالب محمد الشريدة عن الأثر الايجابي الكبير للبرنامج، معبرا عن سعادته وفخره بالالتحاق به، مشيرا الى انه الذي كان حافزا له للتقدم في طريق النجاح، مؤكدا أن بريق بعث الأمل والإيجابية وسط ضغوطات اليوم الدراسي، حيث أبرز الجوانب الإبداعية والإنسانية في الطلبة والتي سارت بنا للنجاح والتفوق في المدرسة والحياة.

أما الطالبة سارة العنزي فقد قالت أن للنجاح والتميز قصصا سطرها الابداع ونسج خيوطها كل خريج وخريجة، معبرة عن فخرها الشديد بالانتماء لبرنامج بريق هي وزملائها الطلبة والطالبات، والذي دفعهم للتفوق وتحقيق أعلى الدرجات.

