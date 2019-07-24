وطن النهار

أعلن وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أن البلدية ستضع نظام تصنيف لأفضل فرع في المحافظات طبقا لمعايير فنية تتعلق في العمل البلدي لتكريم الفرع المتميز، مشددا على تطوير آلية انجاز المعاملات والارتقاء بمستوى اداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقد الوزير الشعلة اكثر من اجتماع مع مسؤولي كل فرع خلال زيارة تفقدية قام بها (امس) لفرعي البلدية في محافظتي الجهراء والفروانية للاطلاع على عملية سير العمل في الفرع والوقوف على العقبات بهدف تذليلها لتحسين ورفع كفاءة أداء الادارات المختلفة.

ناقش اثناءها مواضيع عدة من اهمها ضرورة الاستعداد المسبق من خلال متابعة عقود النظافة الجديدة تمهيداً لدخولها مرحلة العمل في اكتوبر المقبل وكذلك التشديد على مخالفات السلامة الخاصة بانقاض البناء ولائحة تشوين بناء السكن الخاص وفك التشابك بين البلدية وهيئة الغذاء ونظام الارشيف الالكتروني لملفات ادارتي التراخيص الهندسية والسلامة في كل فرع.

واكد الوزير الشعلة عزمه القيام بزيارات اخرى للوقوف على سير العمل وآلية انجاز المعاملات وتكريم الموظفين المميزين في اداء عملهم وتسهيل وتبسيط اجراءات معاملات المراجعين والارتقاء بمستوى اداء الخدمات المقدمة. وشدد الشعلة على رفع كفاءة الارشيف الخاص بنظام حفظ الملفات فيما يتعلق بادرتي التراخيص الهندسية والسلامة من خلال آلية عمل السجل العام الخاص بكل فرع. واكد الشعلة الحرص على تذليل العقبات التي تواجه الادارات في المحافظات والاخذ بالملاحظات التي طرحت اثناء اللقاء مع المسؤولين في أفرع البلدية.

ودعا الوزير الشعلة الى ضرورة توفير «كاونتر» لخدمه المراجعين في كل فرع محافظة وتسريع جميع اجراءات المعاملات واعطاء الاولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال اجتماعه بمسؤولي الفرع وضرورة تبسيط وتسهيل الدورة المستندية لمعاملات المراجعين والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة. وشدد الشعلة على ضرورة عدم التهاون في انقاض البناء وتحرير محاضر المخالفات بشأنها تطبيقا للائحة والتأكيد على شروط السلامة، مؤكداً أن لائحة السلامة الجديدة تشترط وجود حاوية بشأن ترميم البناء.

