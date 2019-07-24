وطن النهار

ثمَّن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك الجهود التي يقوم بها مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى في دعمه لاخوانه المزارعين خاصة في تجديد أذونات العمل لعمال المزارع ووضعها في العديد من الأماكن ومنها ما تم وضعه مؤخرا في فتح مكان جديد في مكتب خدمة المواطن بمقر الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ليقوم المزارع في تخليص عدد من معاملاته في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين مقر هيئة الزراعة والقوى العاملة وهذا يعتبر انجاز جديد يضم لانجازات الهيئة العامة للقوى العاملة بفضل ارشادات وتوجيهات مديرها العام. وأشاد الدماك بالجهود التي يقوم بها قيادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفي مقدمتهم رئيس مجلس الادارة والمدير العام بالهيئة الشيخ محمد اليوسف الصباح وتقديم التسهيلات الممكنة للمزارعين ما يوفر الجهد والمال والوقت في آن واحد وهذا ما يرجوه بل ويتمناه المزارع الكويتي من قيادات الدولة.

وتمنى الدماك نيابة عن أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين أن يعمم التكامل والتعاون الموجود اليوم بين هيئتي الزراعة والقوى العاملة ليشمل العديد من وزارات الدولة ذات الصلة بعمل المزارع وتكون عبارة عن مول مصغر لخدمة القطاع الزراعي حتى يستطيع المزارع أن يعمل بكل أريحية لتوفير الأمن الغذائي خاصة وهو يعمل في ظروف طقس قاسية جدا ودرجات حرارة مرتفة اضافة الى الغبار الذي يأتي بين فترة وأخرى فكل تلك الأمور تؤثر في عمل المزارع الكويتي.

