وطن النهار

أكد نواف المويل عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان 80 في المئة من مجمل القمامة العائمة في البحار والمحيطات والخلجان من النفايات البلاستيكية، محذرا من الأضرار التي تسببها للنظم الايكولوجية البحرية، فضلا عن تأثيراتها السلبية والضارة على الطيور البحرية ما يخل بتوازن ومكونات الحياة الفطرية البحرية والساحلية. وأوضح المويل في تصريح صحافي اليوم انه «في كل عام ينتهي المطاف، وحسب دراسات علمية وحقلية، بأكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات، التي تسبب أضرارا على الأحياء البحرية ومصائد الأسماك والسياحة، وتكبد العالم خسائر بما لا يقل عن 8 مليارات دولار بسبب الأضرار التي تلحقها بالنظم الايكولوجية البحرية».

وأضاف «وفقا لبعض التقديرات، ومع معدل القاء النفايات في المحيطات مثل العلب البلاستيكية، وأكياس البلاستيك والأكواب البلاستيكية بعد استخدامها مرة واحدة، فبحلول عام 2050 ستحمل المحيطات نفايات بلاستيكية تفوق عدد الأسماك وسيكون قد ابتلعت نحو 99 في المئة من الطيور البحرية النفايات البلاستيكية»، مشيرا الى ان «الدراسات الخاصة بتأثير نفايات البلاستيك على البيئة البحرية في ازدياد مع بيان اثرها وايضا ما اضاف لها من اهمية هو اهتمام الامم المتحدة بالتغلب على التلوث البلاستيكي في يوم البيئة العالمي مما ادار دفة العمل نحو الحد من استهلاك البلاستيك وحملات التوعية بضرره والتقليل من استخدامه».

ودعا الى اتخاذ «خطوات بسيطة تمكن كل شخص من التقليل من استهلاك البلاستيك في الحياة اليومية، مثل استبدال قناني المياه البلاستيكية في اخرى يمكن اعادة استخدامها والحرص على شراء المواد القابلة لاعادة الاستخدام او سريعة التحلل او حتى احيانا يمكن الاستغناء عنها كما في حالة الاكياس البلاستيكية وغيرها من المنتجات التي تسبب عبئا كبيرا على البيئة».

وبين عضو جمعية البيئة ان «الثقافة البيئية بمدى ضرر البلاستيك والوعي المجتمعي بالبدائل هي الحل، جميع الحلول متوفرة والمستهلك هو من يختار والاختيار لا يحده الا ثقافته وحرصه على البيئة هذا بالاضافة الى وجود قانون مساعد لمنع استخدام المنتجات غير الصديقة للبيئة وايجاد البدائل المدعومة من الدولة للمستهلك وايضا للمستثمر حتى يسهل استبدال البلاستيك بغيره من البدائل». وذكر ان الجمعية الكويتية لحماية البيئة دأبت على الحث ونشر ثقافة المنتجات الصديقة للبيئة، من خلال المبادرة التوعوية «الشراء الأخضر»، أي التوجه نحو المنتجات الصحية وغير الضارة بيئيا، وأوضح أن الجمعية تسعى الى تحقيق العديد من الأهداف والغايات بطرحها مبادرة ومشروع «الشراء الأخضر» للمنتجات صديقة البيئة، ومنها تعزيز ثقافة شراء وتداول الصناعات والمنتجات الصديقة للبيئة بين جميع قطاعات المجتمع والبضائع المحلية خاصة من المنتجات الغذائية التي تعتبر من أفضل المنتجات والتي تقلل بصمة الكربون للمستهلك.

