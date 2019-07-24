وطن النهار

استضافت الكلية الأسترالية الممثل المقيم للبنك الدولي بالكويت، غسان الخوجة. وخلال الاجتماع تركز الحديث على اهتماماتهم المتبادلة كما تبادلوا وجهات النظر حول آخر التطورات التعليمية والاقتصادية الاقليمية اذ عقدت المحادثات في جو ودي يعكس التفاهم والاحترام المتبادلين بين الطرفين.

وقد بدأ التعاون التعليمي بين الكلية الأسترالية في الكويت والبنك الدولي منذ عامين من خلال برنامج التوعية التابع للبنك الدولي والمصمم لتوفير فرص وظيفية لطلاب الكلية لدى البنك الدولي.

ومن جهته قال رئيس الكلية: «نحن حريصون على تطوير تعاوننا مع البنك الدولي والمساهمة من خلال التعليم في دعم تقدم وازدهار الكويت والكويتيين»، كما جدد البنك الدولي التزامه بهدفه المتمثل في العمل على انهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ومن الجدير بالذكر أن الكلية الأسترالية في الكويت هي واحدة من أولى الجامعات الخاصة في الكويت حيث تأسست في عام 2004 لتقديم تعليم عالي المستوى على أرض الواقع من خلال شراكات دولية وذلك من خلال برامج الدبلوم والبكالوريوس في مجالات الهندسة وادارة الأعمال والطيران والبحرية. كما تحرص الكلية على تقديم تجربة شخصية فريدة للتعلم حيث يوجد لكل طالب مرشد أكاديمي لتوفير النصح والارشاد في المجالين الدراسي والوظيفي. كما تولي الكلية أهمية للتطبيق العملي والتدريب الميداني. وتتميز الكلية الأسترالية في الكويت بتوفير حياة جامعية تحتوي على مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية والنوادي حتى يتمكن الطلاب من متابعة هواياتهم واهتماماتهم مع الآخرين وانشاء صداقات قوية مع زملائهم.

