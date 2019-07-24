وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر الكويتية براك الشيتان عن قبول 172 من القصر المشمولين برعاية الهيئة لأداء فريضة الحج للعام الحالي. وقال الشيتان في تصريح صحافي على هامش اللقاء التنويري الذي نظمته الهيئة للمشمولين برعايتها المسجلين لأداء فريضة الحج ان رحلة الحج تتم بالتعاون مع الحملات الكويتية المعتمدة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وأضاف أن الرحلة التي تأتي حرصا من الهيئة على تعزيز رسالتها الانسانية تكون باشراف كامل من الهيئة منذ مغادرتها البلاد وحتى العودة الى أرض الوطن. وأوضح أن الهيئة برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وأعضاء مجلس ادارتها تحرص على احاطة ابنائها بكل سبل الرعاية الممكنة وتلبية متطلباتهم ، لافتا الى أن الهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة أنشئت عام 1938 لأهداف انسانية ورسالة نبيلة بغرض الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم،علما بأن الهيئة يشرف عليها وزير العدل وتتمتع بكل الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة حسب الأحوال.

بدوره قال نائب المدير العام للشؤون القانونية والأثلاث الخيرية حسين باتل في هذا العام تم زيادة عدد الحجاج من المشمولين برعاية القصر عن العدد السابق ممن انطبقت عليهم الشروط بتعليمات من وزير العدل ورئيس مجلس رعاية القصر فهد العفاسي، مؤكدا أن الهيئة العامة لشؤون القصر تسعى بمختلف قطاعاتها على تقديم أفضل الخدمات والبرامج والأنشطة لأبنائنا المشمولين برعايتها، خاصة أن مشروع الحج يعتبر من الانشطة السنوية المهمة التي تنظمها وتقدمها الهيئة لأبنائنا الذي لم يسبق لهم أداء فريضة الحج ولا يتوفر لديهم تكاليف أدائها وممن تنطبق عليهم الضوابط. من جانبه قال مراقب الأثلاث الخيرية جمال الفيلكاوي، ان حجاج شؤون القصر سيرافقهم اثنان من الاداريين من الهيئة مهمتهما متابعة ورعاية شؤون حجاج الهيئة وتفقد احتياجاتهم الى جانب توفير الخدمات التي ستقدم لهم ومتابعة جودتها. وأكد الفيلكاوي أن الهيئة حريصة سنويا على تطوير هذا المشروع للأفضل، موضحا أن هناك توصيات بتلبية كل الاحتياجات، حيث ان الهيئة تحرص على توفير كل الراحة للحجاج الذين يؤدون المناسك عن طريقها خاصة الذين لم يسبق لهم الحج او المكلف به او غير القادر ويعتبر دعما من الهيئة بعد قبول كل المتقدمين.

