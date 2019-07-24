دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة وافدَيين من الجنسية العربية من حيازة الحشيش بقصد التعاطي بعد ضبطهما اثناء حادث مروري على شارع الخليج العربي.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد ضابط الواقعة انه بتاريخ الواقعة في شارع الخليج العربي تم ابلاغه بحادث تصادم ثلاثي وعند الانتقال له شاهد المتهم الاول مغمى عليه وعند الباب الخلفي الايمن كان متواجد المتهم الثاني وعندما توجه له ابصر سيجارتين ملفوفتين مستعملتين مشتبه بهما عند الدواسات الخلفية تحت المقعد الخلفي واضاف ان المتهمين كانا بحالة غير طبيعية وبعدها قام بتفتيش المركبة حيث عثر على عدد 2 كيس فضيين اللون بداخلهما مادة مشتبه بها عثر عليها بحقيبة متوسطة الحجم متواجدة بالمقعد الخلفي واضاف ان المتهم الاول هو من تسبب بالحادث الثلاثي محل الواقعة حيث ان مركبة التاكسي متوقفه عند الاشارة المرورية الحمراء وخلفه مركبة من نوع هوندا واصطدمت بهما مركبة المتهم الاول نوع مازدا وتسبب بالتلفيات لأنه كان غير منتبه عند قيادته للمركبة وانتهى الى ان المضبوطات تعود للمتهمين بقصد التعاطي. وحضر المحامي عبدالله العلندا عن المتهم ودفع ببطلان تفتيش مركبة المتهم الاول لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور اذن من النيابة العامة ولانتفاء اي حالة من الحالات التي تبيح لرجل الضبط القضائي القبض ومن ثم تفتيش المتهم وتفتيش متعلقاته سواء أكانت مركبته او منزل وعدم معقولية تصوير محرر المحضر للواقعه وتلفيق الاتهام.

