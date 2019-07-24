آراء

انتهى دور انعقاد مجلس الأمة كما بدأ تماماً بلا إنجازات وحلول للقضايا المصيرية للشعب الكويتي، فلقد أخفق المجلس باعضائه الذين انتخبهم الشعب حيث كان هذا الشعب يمني نفسه بأحلام وطموحات كان يعتقد أن هذا المجلس سوف يكون فيه الحل للقضايا العالقة والتي تهم المواطن بالدرجة الاولى.

والسؤال ماذا استفاد المواطن من هذا المجلس وهل قام المجلس بحل قضاياه من قروض أعجزت الكبير قبل الصغير عن سدادها ومن طوابير تزيد على الـ 15 عاما في انتظار المسكن ومن قرارات نراها يوميا تصدر في غياب تام لمصلحة المواطن.

إن مجلس الأمة الحالي أثبت أننا لسنا بحاجة اليه بل نحن بحاجة الى حكومة تملك قراراً ورغبة في إيجاد حلول عادلة وسريعة لقضايا الشعب الكويتي.

فلقد مر دور الانعقاد وكنا نسمع «جعجعة ولا نرى طحنا» نسمع تصريحات ومناوشات واستجوابات نارية للنواب واستعراضا للعضلات وفرقعات اعلامية بدون أي انجاز ملموس رغم وجود عشرات الاقتراحات في اللجان والتي تحتاج فقط الى التصويت عليها لكي تعود بالنفع على الوطن والمواطن ولكن الاعضاء للاسف كانوا مشغولين بالاستجوابات الفارغة والتي اضاعت الدورة بلا طائل ولا فائدة.

ان الكويت بحاجة الى حلول عاجلة لقضاياها المصيرية والتي تعاقب عليها عشرات المجالس بلا جدوى وكأن هذا البرلمان لم يوضع لحل مشاكل المواطن والشعب فنحن أيضا بحاجة الى عضو يكون همه المواطن الكويتي بالدرجة الاولى وليس أبناء دائرته الانتخابية الذي يجعل كل همه خدمتهم وتخليص معاملاتهم وكأن العضو جاء لانجاز معاملات ناخبيه وليس لخدمة الوطن.

إن هؤلاء الاعضاء الذين ابتليت بهم الكويت والذين يتاجرون بقضايا المعاقين والمتقاعدين لكسب تعاطف الناخبين وقيامهم بتقديم استجوابات شخصانية ومن خلال تضخيم بعض السلبيات في الاستجوابات التي غالبا ما تهدف الى تصفية الحسابات وتحقيق مكاسب شخصية يجب أن يختفوا من قاعة عبدالله السالم فهي ليست مكانا لهؤلاء.

إن ندائي الى المواطن والشعب الكويتي والذي كان يأمل الكثير من هؤلاء الاعضاء أرجو أن تكونوا بعد هذا الخزلان قد أخذتم دروساً مستفادة من هؤلاء النواب الذين ضيعوا احلامكم وآمالكم لذا على الشعب ان يقوم بفرز وحسن اختيار نوابه القادمين الذين من المفترض ان يكون النائب منهم بعيدا عن الاهواء الشخصية وان يتفرغ تماما لوطنه وان يجعل الكويت نصب عينيه بل وتكون الكويت الهدف الرئيسي تحت قبة البرلمان كما عليه ان يجعل المواطن الذي جاء من أجله وقضايا المصيرية هي نقطة وجوده وعمله.

ان الحصانة البرلمانية التي مُنحت لنائب مجلس الأمة ليست منحة لهم في إنجاز المصالح الخاصة لهم ولناخبيهم بل الحصانة وضعت أصلا من أجل خدمة وطن بأكمله وشعب في أمس الحاجة الى حلول لقضايا انهكته.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه

