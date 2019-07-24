آراء

المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية تحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية الى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو اذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو اعادة بث أو انتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم. كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلا أصلياً أو شريكاً في الجريمة اذا وقعت كلها أو بعضها في اقليم دولة الكويت. ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

أمام هذا النص القانوني الصريح الجامع المانع والصادر بقانون منذ عام 2012 الا أن واقعنا الاجتماعي والاعلامي يتجاوز وينتهك هذا القانون بلا رادع أخلاقي أوقانوني.

والى جانب النصوص القانونية التي تحكم وتنظم التعايش الاجتماعي والوحدة الوطنية نجد أن الخطاب الحكومي الرسمي لايخلو دائما من تأكيد نبذ الكراهية والدعوة لتعزيز الوحدة الوطنية ، كل هذا يناقض الواقع وما «تنعق» به بعض الأصوات الشاذة التي تدعي احتكار الانتماء والوطنية وهي بلا رصيد وطني حقيقي ولم تقدم لا دماء ولا تضحيات من أجل الوطن بل ربما ساهم بعض هؤلاء القلة في نهب الوطن في أحلك الظروف. هؤلاء القلة ممن يضعون أنفسهم في مرتبة أعلى من المجتمع في دولة دستور تقيم المساواة والعدالة في المواطَنة والحقوق ، هؤلاء وجدوا مساحة خالية من التطبيق القانوني عليهم فتمادوا بنبذ افراد المجتمع وبث خطاب الكراهية وبالتالي تفتيت الوحدة الوطنية.

على الحكومة التي تتغنى بالوحدة الوطنية وتحث على الحفاظ عليها في خطاباتها الرسمية والاعلامية أن تخرج القوانين المحفوظة في الأدراج وتفعل نصوصها ضد أمثال هؤلاء «حاملي صكوك الولاء الوطني». وجود القانون وعدم تطبيقه يحمّل الجهات المعنية في الدولة المسؤولية القانونية عن التراخي في تطبيق قانون من شأنه حماية الأمن الوطني الداخلي والحفاظ على الوحدة الوطنية.

