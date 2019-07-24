آراء

السادة أعضاء مجلس الأمة فجأة وبقدرة قادر تحولوا جميعا الى نواب شعبيين، وبدؤوا يزفون المقترحات والقوانين الشعبية الى المواطنين، كزيادة الراتب وعودة الدعوم كالبنزين والكهرباء والتموين وغيرها ومنهم من اقترح زيادة رواتب المتقاعدين من 30 دينارا كل ثلاث سنوات الى 60 دينارا، و«من كثر مقترحاتهم الشعبية نسيت وايد منها».

الأمر المحير في الموضوع أن هناك بعض النواب ولمدة ثلاث سنوات وهم يصوتون ويقفون ضد المواطنين ومنهم من وقف ضد المتقاعدين في اسقاط فوائد الاستبدال واليوم هو من أكثر النواب وقوفا للقضايا الشعبية، و هؤلاء النواب يعتقدون ان الناخبين أو المواطنين سذج ولايفهمهم، ونسوا أن كل المواطنين عرفوهم على حقيقتهم طوال السنوات الثلاث من عملهم النيابي والتي وقفوا خلالها وعلى طول الخط مع الحكومة ودافعوا عن الوزراء ودعموا الحكومة أيضا في التصويت معها، وبالقوانين التي مررتها الحكومة وكما يشاع فإن بعضهم حصلوا بالمقابل على منافع.

اليوم ومع قرب انتهاء عمر المجلس بدأ النواب بمغازلة الناس بهذه المقترحات الشعبية والتي سيكون مصيرها كسابقاتها من المقترحات الشعبية التي لن ترى النور، وليعلم هؤلاء النواب أن اغلب ان لم يكن كل المواطنين علموا بلعبهم ونواياهم وأصبحوا يعرفونهم على حقيقتهم وان مثل هذه المقترحات لن تغير مواقف المواطنين ورأيهم بهذا المجلس، وبات من الواضح لكل المتابعين ان هناك توجها شعبيا وخصوصا لدى الشباب بعمل تغيير كبير في الوجوه في الانتخابات المقبلة، وان ذلك قد بدأ منذ فترة وان كل المحاولات التي يقوم بها بعض النواب لتلميع أنفسهم وتغيير صورهم أمام ناخبيهم لن تنجح لأنه وعلى حسب الكويتيين «شربت مروقها». الناس كانت تنتظر الكثير من المجلس وكان لديها الكثير من القضايا التي تحتاج الى حلول، ولكن المجلس وهؤلاء النواب خيبوا ظنهم.

نقول لهؤلاء النواب لن يشفع لكم الآن مهما قدمتم من مقترحات وقوانين شعبية، وهذا الكلام ليس موجها لكل النواب ولكن للبعض وهم يعرفون أنفسهم فهناك نواب كانت مواقفهم ايجابية منذ بداية عمر المجلس وحاولوا عمل شيء ولكن هذه الديموقراطية الغلبة للاكثرية.

