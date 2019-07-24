آراء

تعد النيابة العامة الممثل للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون. وللنيابة العامة وظيفة أساسية في المجال الجزائي، فهي التي تتولى الدعوى الجزائية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية. الا أنه بالاضافة الى دورها المهم في المجال الجزائي لها دور مهم أيضا في المجال المدني، أي في مجال الخصومة القضائية المدنية. ويتمثل دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في رفع الدعوى، اذ يحق لها رفع الدعوى في حالات معينة، بشرط أن يرد نص صريح بذلك،

ومن الأمثلة على ذلك حق النيابة العامة في رفع دعوى شهر الافلاس التجاري بموجب المادة (647) من قانون المعاملات التجارية. والتدخل في الخصومة، اذ يجب عليها أو يجوز لها التدخل في الدعوى في كل حالة ينص القانون على وجوب أو جواز تدخلها، وقد بينت المادة (61) من قانون الاجراءات المدنية الحالات التي يجب فيها على النيابة العامة التدخل في الخصومة المدنية،

وبينت المادة (62) من ذات القانون الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة التدخل في الخصومة المدنية، كالدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام والآداب ودعوى تصديق الصلح الواقي من الافلاس التجاري والدعاوى التي يراد الحكم فيها بعدم الاختصاص الولائي والطعن في الأحكام، اذ يحق لها الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي ترفعها أو ترفع ضدها والدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، كما ويجوز لها الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تكون النيابة العامة فيها طرفا ولا متدخلا وذلك اذا توفرت شروط معينة،

وهي أن يكون الحكم من الأحكام الانتهائية، وأن يكون مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، وأن يكون الحكم غير قابل للطعن اما لأن القانون لا يجيز للخصوم الطعن فيه كالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية، أو لأن الخصوم قد فوتوا ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عن حقهم في الطعن، كالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية الا أن الخصوم فوتوا ميعاد الاستئناف أو نزلوا عن الحق في الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله.

ونشير أخيرا الى أن هذا الطعن يرفع بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، وتنظره المحكمة في غرفة مشورة دون دعوة الخصوم، ويفيد الخصوم من هذا الطعن.

بقلم : شهد عقيل منور حميدي الوقيت

تخصص القانون