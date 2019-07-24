عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قررت الحكومة في الولايات المتحدة تطبيق قواعد جديدة لترحيل المهاجرين بطريقة أسرع، تتجاوز بها محاكم الهجرة. ويمكن - بناء على تلك القواعد الجديدة - الترحيل الفوري للمهاجر، الذي لا يستطيع إثبات أنه موجود في الولايات المتحدة بصفة مستمرة لأكثر من عامين. وحتى الآن لا يمكن تطبيق الترحيل العاجل إلا على المحتجزين قرب الحدود، والذين كانوا في الولايات المتحدة لمدة أقل من أسبوعين. ويقول اتحاد الحريات المدنية الأميركي إنه سيتحدى تلك السياسة أمام القضاء. ويتوقع أن تطبق القواعد الجديدة وتصبح سارية المفعول اليوم بعد نشرها.

وتأتي تلك القواعد في وقت تراجع فيه الولايات المتحدة سياسة الهجرة لديها بتمحيص أكبر، خاصة، شروط مراكز الاحتجاز الموجودة في البلاد على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

ويقول محللون إن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم جعل تبني خط متشدد تجاه الهجرة والسيطرة عليها أحد عناصر حملة إعادة انتخابه في 2020.