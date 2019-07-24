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كشفت تقارير تقنية عن طرح تطبيق التراسل الفوري «واتساب» تحديثا جديدا يمكنه أن يحمي المستخدم لأول مرة من «نفسه وأصدقائه».

وأشار موقع «لايف منت» التقني المتخصص إلى أن تحديث «واتساب» الجديد، يحمي المستخدم من أن يبعث أية رسالة خاطئة أو الاستماع إلى رسالة، ثم يندم عليها بعد لحظات، بعدما «يفوت الأوان». وأوضح التقرير أن «واتساب» لأول مرة سيسمح للمستخدم بالاستماع إلى «الرسائل الصوتية» المرسلة إليه أو الاستماع إلى الرسالة المجهزة للإرسال، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

ولن يسمح تفعيل تلك الخاصية بظهور «العلامة الزرقاء»، التي تعني أنك استمعت إلى الرسالة عبر «واتساب».

ولا يزال ذلك التحديث متاحا على نسخة «البيتا» عبر «واتساب»، وستكون متاحة قريبا عبر نظام تشغيل «آي أو إس» بهواتف «آيفون»، فيما ستكون متاحة على نظام «أندرويد» في وقت لاحق. ومن المقرر أن تظهر الرسالة الصوتية على شريط الإشعارات، حتى يتمكن المستخدم من الاستماع لها من دون فتح «واتساب» والاستماع لها رسميا أو إرسالها بصورة نهائية. ودمج «واتساب» في تلك التقنية خاصية الاستماع إلى الرسائل من سماعة الهاتف، من دون الحاجة إلى الاستماع لها عن طريق مكبر الصوت، ما سيظهر كأنك تتلقى فعليا اتصالاً هاتفياً لا تستمع إلى الرسائل.

