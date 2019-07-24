فتحية أبو الفتوح أبوالفتوح شرف، زوجة محمد جريد الشلاحي، (66 عاماً)، شيعت، صباح السالم، ق13، الشارع الثاني، ج6، م40، ت: 55305995 - 99959581

نجاة عبدالله صالح الناصر، زوجة عبداللطيف عباس القلاف، (74 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 96088838، النساء: بيان، ق12، ش1، ج8، م50

منيرة ناصر الطميان، أرملة عبدالله فهد اللافي، (83 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الجهراء القديمة، شارع عبدالله بن جدعان، ديوان صعب عبدالله اللافي، م70، ت: 96666344 - 66777306، النساء: الجهراء القديمة، ق1، ش3، م142، ت: 99723787

سليمه جبار بداي، (78 عاماً)، شيعت، الرجال: الرقعي، مسجد الإمام المهدي، ت: 99898962، النساء: جابر الأحمد، ق1، ش146، م446، ت: 98888883

إنا لله وإنا إليه راجعون