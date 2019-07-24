أول النهار

أصدر تجمع دواوين الكويت نقله عنهم فهد عبدالرحمن المعجل بياناً عبر فيه عن الشعور بالغصة والألم مع متابعة ما يحصل من تداول اعلامي وشعبي بقضية ما يسمى بقضية «البدون» مبديا ألمه في رؤية فئة من أبناء الوطن تسعى لتجريد المواطنة والهوية الكويتية من معناها الحقيقي، قد تؤدي الى اضعاف أركان الدولة وتهديد لوحدة الصف وسلامة الوطن واستقراره وأمنه، من دون وعي لما يحيط بنا من مشاهد وأحداث، قد تؤثر على أمن الكويت واستقرارها والذي هو فوق كل اعتبار، فلا تنمية ولا اقتصاد ولا تطوير ولا اصلاح سيكون ويتحقق ان فقدنا الأمن والأمان وخسرنا الاستقرار. وقال التجمع في بيانه: حرص تجمع دواوين الكويت منذ البداية وفي ذلك الوقت وبالتحديد قبل مارس 2017 على عدم الخوض في موضوع ما يسمى اعلاميا بقضية «البدون»، التزاما منه بعدم الخوض في موضوع لا علم له بتفاصيله، وعدم نقل الأخبار غير الصادرة من مصادرها الموثوقة، سوى ما يطرح في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومع الغياب الكامل وللأسف لأي توضيح من مصادر حكومية موثوقة.

رسالة واضحة

واضاف: استجابة لنداء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «أعينوني يا أهل الكويت»، فلقد كان تجمع دواوين الكويت أول من قام بالتحرك الشعبي في هذا الموضوع منذ مارس 2017، حيث قام في يوم الأحد 19 مارس 2017 بمقابلة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وكان الهدف من اللقاء ايصال صوت تجمع دواوين الكويت وبصفته مكوّناً من مكونات المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه، فلقد أوصلنا رسالة واضحة الى القيادة السياسية، بضرورة التصدي للأزمات والظواهر السلبية الدخيلة علينا والتي تهدد لحمة مجتمعنا وتآلف أفراده وتغيير هويته والاخلال بتركيبته.

وقال: وقام تجمع دواوين الكويت في يوم الأربعاء 19 ابريل 2017 باصدار بيان باسمه أكد أنه من أسباب تشعب مشكلة ما يسمى بقضية «البدون» فانه بالاضافة الى التراخي من المؤسسات المنوط بها حسم ملفات عدة أهمها الاخلال بالتركيبة السكانية للمجتمع الكويتي والتقاعس عن دورها في تطبيق القانون ومعالجة الخلل ومحاسبة المخطئ، فان ما لا يقل عن تلك الأسباب في تدني الأوضاع في الكويت أهمية هو الانحراف الحاد في معالجة هذه الملفات وعدم حسمها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتشريع المثمر والرقابة المسؤولة والمحاسبة الرصينة البعيدة عن التراشق والاستعراض الاعلامي، تراعي الدستور وتحترمه وتلتزم بالقانون وتدفع الى مسيرة عمل مثمر من التشريع البناء والرقابة المخلصة والمحاسبة الأمينة بعيداً عن التأزيم والشخصانية والأجندات الخاصة، وتسهم في تعزيز الديموقراطية وتطوير مسيرة الاصلاح والتنمية ومحاربة الفساد وفضح المفسدين، وتعمل من أجل أن تظل الكويت هي الغاية وترعى حقها وتصون أمانتها وتقدمها على نفسها ومصالحها. واشار التجمع الى انه تم التأكيد في البيان أن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، ولو ركزت النخب السياسية والدينية وأصحاب الرأي ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بأنواعها على هذه المشتركات، لكان الواقع مغايراً لما وصلنا اليه اليوم من تشكيك في الولاء والانتماء ومعنى المواطنة، مناشدين الجميع بتغليب صوت العقل على العاطفة، وأن يضعوا مصلحة الكويت فوق أي مصلحة ويقدموا الولاء لها على أي ولاء وانتماء ومصالح شخصية وأجندات خاصة.

جهود الجهاز

وقال: وقام تجمع دواوين الكويت في يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 بزيارة الى مقر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتم اللقاء مع الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة، والذي تفضل مشكورا والعاملون معه، بتقديم عرض مرئي شامل للجهود التي يقوم بها الجهاز منذ انشائه في معالجة قضية «البدون» وكشف التلاعب في الجنسيات، بالاضافة الى الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها الجهاز في تأمين حصولهم على تلك الخدمات من مختلف أجهزة الدولة، مع التزام الجهاز بالجانب الانساني، وتوفير العديد من المزايا والخدمات والتسهيلات الاجتماعية والمدنية والانسانية لهم.

واضاف: وهذا والله انجاز منهم يستحق أن يشكروا عليه، وحلول واقعية وقابلة للتطبيق لقضية أشغلت البلاد والعباد لسنوات طويلة، واستغلها البعض لأغراض شخصية وتشويه سمعة الكويت في الداخل والخارج.

وقال: كما تشرف تجمع دواوين الكويت في يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 بمقابلة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حيث بين التجمع استنكاره من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الجهاز متمثلا برئيسه، وأكدنا رفضنا وشجبنا لكل سلوك يريد الاضرار بأمن البلد واستقرارها، أو كسر ثوابت القانون أو النيل من هيبة الدولة وسيادتها، مشيدين بجهود الجهاز البناءة والجلية، والدور الوطني الذي يقوم به شخصيا صالح الفضاله - الرئيس التنفيذي في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والعاملين معه.

واضاف: كما أعلنا صراحة وقوفنا ومساندتنا له ولما يقوم به والعاملون معه من جهد جبار لمعالجة ما يسمى بقضية «البدون»، وبما يتوافق مع القوانين السارية ويتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، وقطع الطريق أمام أي تدخلات حالية ومستقبلية من أي جهة كانت، تؤثر على تركيبة الكويت السكانية وتغير هوية شعبها، حيث قام تجمع دواوين الكويت بتسليم سمو الأمير رسالة تحتوي على وجهة نظر تجمع دواوين الكويت وبعض الأفكار والحلول القابلة للتطبيق لحل مشكلة ما يسمى بقضية «البدون».

أفكار وحلول

واكد انه قام في يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بمقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتم خلال اللقاء اطلاعه على تحركات تجمع دواوين الكويت ومقابلاته بخصوص ما يسمى بقضية «البدون»، كما قام تجمع دواوين الكويت بتسليمه رسالة باسم تجمع دواوين الكويت تحتوي على بعض الأفكار والحلول القابلة للتطبيق لحل مشكلة ما يسمى بقضية «البدون» شملت دعم مجلس الأمة لخطوات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستفادة من تجارب الدول في معالجة أوضاع «البدون» لديهم وتحويل وضعهم الى مقيمين قانونيين، وهي تجربة جديرة بالتنفيذ والدعم، لا سيما وأن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خطا خطوات متقدمة لتطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع، والاعلان عن موعد نهائي لتقديم أي ادعاء سواء للبدون أو باستحقاق الجنسية الكويتية، حتى يتم اغلاق الباب على أي طلبات جديدة مستقبلا، خصوصا وأن مسألة التجنيس حق سيادي للدولة، ووفقا لمقتضيات المصلحة العليا للبلاد. والاسراع في تجنيس من يستحق، ممن استوفى متطلبات حصوله على الجنسية الكويتية وحسب القانون. والتأكيد على ضرورة الاسراع الحكومي متمثلا بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، باتخاذ الاجراءات الحازمة والحاسمة، للحد من تداعيات ونتائج هذه المشكلة والكفيلة بالاسراع في حلها، على ضوء ما توصل اليه الجهاز من معلومات وبيانات، حتى يتم اسكات كل صوت وقلم يشكك في حرص الدولة (متمثلة بالجهاز المركزي) على حل هذا الموضوع، والمحافظة على سلامة الوطن واستقراره وسمعته، ورفض كل محاولات النيل من وحدة وتآلف أهله، واضعاف روح المواطنة فيه. والاعلان بشفافية عن خطوات الحل، واشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان المحلية منها والدولية، وسفارات دولة الكويت بالخارج، للحفاظ على سمعة الكويت وغلق الأبواب على أي تأويلات وتحليلات وأكاذيب في هذا الموضوع.

مباركة الخطوة

واكد التجمع في بيانه انه وبعد تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي أدلى به يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019 وذكر فيه (أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير يجري العمل حاليا على حل جذري وعادل لما يسمى بقضية «البدون» يراعى الجوانب الانسانية ودون العبث بملف الجنسية والهوية الوطنية)، فان تجمع دواوين الكويت يبارك هذه الخطوة والتي سعى لها منذ سنتين وبحلول قابلة للتطبيق، كما نعلن وقوفنا ومساندتنا لرئيس مجلس الأمة في مسعاه، وللرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولما يقوم به والعاملون معه من جهد جبّار لمعالجة ما يسمى بقضية «البدون»، وبما يتوافق مع القوانين السارية ويتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، وقطع الطريق أمام أي تدخلات حالية ومستقبلية من أي جهة كانت، تؤثر على تركيبة الكويت السكانية، وتغير هوية شعبها، وتمس سيادتها، داعين المولى عز وجل أن يهدي الله النفوس ويجنبنا ويلات كل الأخطار ويحفظ الكويت بحفظه من الشرور والفتن وأن يكلأنا بفيض رحمته وأن يديم علينا جميعاً نعمة الأمن والامان.

