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أعلن مصدر في ديوان الخدمة المدنية عن توجه لانشاء منظومة لقاعدة بيانات مركزية متطورة مرتبطة بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تسهم في زيادة الرقابة على أعمالها ذات الشأن الوظيفي وضبط دوام موظفيها وايضا الحد من التجاوزات الادارية، وصرف المكافآت المالية لغير مستحقيها.

وكشف المصدر لـ النهار ان المنظومة ستسمح بمتابعة حركة دخول موظفي الدولة الى البلاد والخروج منها عبر الربط مع المنافذ البرية والمطار متوقعا ان تكون هذه الخاصية متاحة مع بداية العام المقبل.

واكد المصدر ان الديوان استكمل جميع اجراءاته القانونية والادارية بهذا الشأن تحسباً لاي اجراء مضاد يمنع الاستعلام عن حركة سفر الموظفين، مشيرا الى انه ينتظر الان موافقة لجنة المناقصات المركزية لترسية مناقصة المنظومة على إحدى الشركات لشراء السيرفرات وربطها مع الجهات الحكومية.

وأكد المصدر ان الاجازات الوهمية والطبيات غير القانونية لن يكون لها وجود مستقبلا خصوصا مع اولئك الذين يطلبون اصدارها وهم خارج البلاد، موضحا عزم الديوان على اقرار المزيد من الاجراءات لضبط العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

