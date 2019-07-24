loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الخاصية ستكون متاحة بداية العام المقبل عبر آلية بيانات مركزية الخاصية ستكون متاحة بداية العام المقبل عبر آلية بيانات مركزية

منظومة لتتبع حركة سفر الموظفين

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 24 يوليه 2019

أعلن مصدر في ديوان الخدمة المدنية عن توجه لانشاء منظومة لقاعدة بيانات مركزية متطورة مرتبطة بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تسهم في زيادة الرقابة على أعمالها ذات الشأن الوظيفي وضبط دوام موظفيها وايضا الحد من التجاوزات الادارية، وصرف المكافآت المالية لغير مستحقيها.
وكشف المصدر لـ النهار ان المنظومة ستسمح بمتابعة حركة دخول موظفي الدولة الى البلاد والخروج منها عبر الربط مع المنافذ البرية والمطار متوقعا ان تكون هذه الخاصية متاحة مع بداية العام المقبل.
واكد المصدر ان الديوان استكمل جميع اجراءاته القانونية والادارية بهذا الشأن تحسباً لاي اجراء مضاد يمنع الاستعلام عن حركة سفر الموظفين، مشيرا الى انه ينتظر الان موافقة لجنة المناقصات المركزية لترسية مناقصة المنظومة على إحدى الشركات لشراء السيرفرات وربطها مع الجهات الحكومية.
وأكد المصدر ان الاجازات الوهمية والطبيات غير القانونية لن يكون لها وجود مستقبلا خصوصا مع اولئك الذين يطلبون اصدارها وهم خارج البلاد، موضحا عزم الديوان على اقرار المزيد من الاجراءات لضبط العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة