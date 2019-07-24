الأولى

بارك تجمع دواوين الكويت التوجيهات الأميرية السامية بالعمل على ايجاد حل جذري وعادل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية مع مراعاة الجوانب الانسانية دون العبث بملف الجنسية والهوية الوطنية.

واعلن التجمع في بيان اصدره امس بالنيابة عن اعضائه فهد المعجل وقوفه ومساندته لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ودعمهما في الجهود التي يبذلانها لايجاد حل لقضية البدون يتوافق مع القوانين السارية ويتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، ويقطع الطريق امام اي تدخلات حالية ومستقبلية من اي جهة كانت، تؤثر على تركيبة الكويت السكانية، وتغير هوية شعبها، وتمس سيادتها. وثمن التجمع الجهود الجبارة التي يقوم بها رئيس الجهاز المركزي والعاملين فيه لمعالجة القضية معتبرا عملهم انجازا يستحق ان يشكروا عليه في ايجاد حلول

واقعية وقابلة للتطبيق بقضية اشغلت البلاد والعباد لسنوات طويلة، واستغلها البعض لأغراض شخصية وتشويه سمعة الكويت في الداخل والخارج.

وقال البيان: اننا اذ نشعر بغصة وألم، ونحن نتابع ما يحصل من تداول اعلامي وشعبي لما يسمى بقضية البدون كما ويؤلمنا ان نرى فئة من ابناء الوطن تسعى لتجريد المواطنة والهوية الكويتية من معناها الحقيقي، قد تؤدي بنا الى اضعاف اركان الدولة وتهديد لوحدة الصف وسلامة الوطن واستقراره وأمنه، غير واعين لما يحيط بنا من مشاهد وأحداث، قد تؤثر على امن الكويت واستقرارها والذي هو فوق كل اعتبار، فلا تنمية ولا اقتصاد ولا تطوير ولا اصلاح سيكون ويتحقق ان فقدنا الأمن والأمان وخسرنا الاستقرار.

واكد البيان ان ما يجمعنا اكبر بكثير مما يفرقنا، قائلا: لو ركزت النخب السياسية والدينية وأصحاب الرأي ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بأنواعها على هذه المشتركات، لكان الواقع مغايراً لما وصلنا اليه اليوم من تشكيك في الولاء والانتماء ومعنى المواطنة، مناشدين الجميع بتغليب صوت العقل على العاطفة، وأن يضعوا مصلحة الكويت فوق اي مصلحة ويقدموا الولاء لها على اي ولاء وانتماء ومصالح شخصية وأجندات خاصة.