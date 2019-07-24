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أعلن وزير الشؤون سعد الخراز عن تمديد مهلة تحديث بيانات مستحقي المساعدات الاجتماعية حتى نهاية شهر اغسطس المقبل، والغاء وقف صرف المساعدات عن غير المحدثين على ان يبدأ وقف الصرف اعتبارا من اول شهر سبتمبر المقبل.

وقالت مدير ادارة الرعاية الاسرية حياة الفيلكاوي، ان الشؤون كانت قد أمهلت المستحقين للمساعدات الاجتماعية من الذين لم يحدثوا بياناتهم وعددهم اكثر من 8 آلاف شخص الى نهاية يونيو الماضي وقامت 2384 حالة فقط بعمل اجراءات التحديث مشيرة الى ان غير المستجيبين لطلب تحديث البيانات زاد عن 6 آلاف حالة.

وكان من المقرر وقف المساعدات عنهم الا انه وبتوجيهات الوزير الخراز سيتم الصرف لهم شهري يوليو واغسطس على ان يراجعوا الوحدات الاجتماعية التابعة لهم خلال الفترة المتبقية من المهلة الجديدة لاتمام تحديث البيانات وتفادي وقف مساعداتهم في شهر سبتمبر. وكشفت الفيلكاوي عن ان اجمالي من تم صرف مساعداتهم هذا الشهر بلغ 36 ألفا و358 حالة من اصل ما يقارب 43 ألف حالة تستحق المساعدات، مشيرة الى وجود 6 آلاف حالة سيتم الصرف لها هذه الايام بناء على قرار تمديد المهلة اما البقية الذين تم وقف الصرف عنهم فذلك بسبب تغير ظروفهم الاسرية وعدم توافق الظروف الجديدة مع قانون المساعدات.

