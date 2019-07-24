الأولى

عواصم- الوكالات: أعلن العراق أمس أنه تلقى تطمينات إيرانية حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية.. وفيما أكدت الولايات المتحدة أنها بصدد بناء تحالف دولي لحراسة المضيق، اعلنت فرنسا دعمها مقترحا بريطانيا تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج...(طالع ص 18).

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس ان الحكومة العراقية تلقت تطمينات من الحكومة الايرانية بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. واضاف الغضبان الذي رافق رئيس الوزراء العراقي في زيارته الى طهران أول من امس في بيان ان الرئيس الايراني حسن روحاني قدم للوفد العراقي تطمينات حول ضمان حرية حركة الملاحة الامنة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية.

واوضح ان كل الاطراف ملتزمة بعدم التصعيد وتأزيم المواقف الذي ينعكس سلبا على المنطقة واللجوء بدلا من ذلك الى حل المشكلات العالقة بالحوار الهادئ البناء. ويصدر العراق عبر مضيق هرمز نحو 3.5 ملايين برميل يوميا فضلا عن تصدير الغاز السائل ومكثفات الغاز.

من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «واشنطن بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم»، مشيرا الى أن «واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة».

وفي باريس نقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس، عن دبلوماسيين قولهم، إن باريس وافقت على اقتراح لندن تشكيل قوة بحرية أوروبية في الخليج ومشاركة قواتها المسلحة فيها لمرافقة السفن التجارية.

وكانت بريطانيا أعلنت الاثنين أنها تخطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الشحن البحري في الخليج بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة ترفع العلم البريطاني في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة.

في المقابل قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني: إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن. واضاف «لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن... وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا».