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لندن- الوكالات: اختار أعضاء حزب المحافظين أمس أبرز مؤيدي بريكست بوريس جونسون لخلافة تيريزا ماي على رأس الحزب والحكومة، وتعهد جونسون مباشرةً بإنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده المقرر في 31 أكتوير. وفاز جونسون رئيس بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق، الذي كان يتواجه مع رئيس الوزراء الحالي جيريمي هانت، بنسبة 66% من أصوات نحو 159 ألف عضو من حزب المحافظين أدلوا بأصواتهم. وبات جونسون بذلك رئيساً لحزب المحافظين، ويفترض أن يتولى مهامه رسمياً اليوم بعد أن يزور الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة. وأثار بوريس جونسون (55 عاما) ، كثيرا من الجدل خلال السنوات الثلاثين الماضية، لكن ذلك لم يعرقل صعوده نحو أعلى مراكز السلطة بالبلاد.

ولد بوريس جونسون يوم 19 يونيو 1964 في مدينة نيويورك، مما منحه الجنسية البريطانية والأميركية معا.

وينحدر جونسون من عائلة تركية مسلمة، حيث كان جده الأكبر علي كمال بك تركيًّا مسلما.

وقال بوريس جونسون إن أسلوب تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الشؤون السياسية أثار خيال الناس في أنحاء العالم، وأضاف مازحا أنه يريد أن تتاح له الفرصة لاستخدام تويتر كثيرا مثلما يفعل ترامب.

وأضاف جونسون المعروف بأداء دبلوماسي لا يخلو من زلات اللسان في الحقيقة أعتقد أن النهج الذي اتبعه دونالد ترامب في السياسة أثار خيال الناس في أنحاء العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول المهنئين لجونسون، ورأى أنه سيكون عظيما، بعدما أعلن الأسبوع الماضي أن جونسون سيقوم بعمل رائع كرئيس لوزراء بريطانيا.

وصف جونسون نفسه قبل أيام بأنه صهيوني حتى النخاع، ونقل عنه موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي قوله إنه صهيوني حتى النخاع، وإن إسرائيل هي البلد العظيم الذي يحبه.

اتهمه البعض بأنه معاد للإسلام والمسلمين، خاصة بعدما كتب مقالا في مجلة الشاهد في 16 يوليو 2005 -عقب الهجمات الانتحارية في لندن- ينتقد المسلمين.

وتعددت تصريحات جونسون المسيئة للإسلام، وقال في إحدى المرات إن العقيدة الإسلامية غريبة وغير جذابة، كما شبّه المسلمات اللائي يرتدين البرقع بلصوص البنوك.