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بيروت الوكالات: أصدر المحقق العدلي في قضية اخفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، القاضي زاهر حمادة، مذكرات توقيف غيابيّة في حقّ عشرة متّهمين ليبيين في الملف، أبرزهم سيف الاسلام معمر القذافي وعبدالله السنوسي وأحمد رمضان الاصبيعي، بعد الادعاء عليهم أصولًا وورود أدلّة على تورّطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن؛ علمًا أنّ وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق الوطني رفضت مرارًا ابلاغ المدّعى عليهم المذكورين وفق الأصول، فجرى ابلاغهم لصقًا كما ينصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويتابع القاضي حمادة بقيّة الاجراءات القانونيّة اللازمة، على أن تتمّ احالة مذكرات التوقيف الى «الانتربول» لتعميمها وتنفيذها.

