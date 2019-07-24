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«البترول» حصَّلت 270 مليون دولار من «تعويضات الغزو»


أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والتي تشرف على طلبات التعويض النابعة من غزو العراق للكويت (1990 - 1991) أنها دفعت 270 مليون دولار أميركي لشركة البترول الوطنية الكويتية. وقالت اللجنة في بيان لها امس الثلاثاء ان هذه الشريحة تزيد مبلغ التعويضات المدفوع الى الكويت الى 48.7 مليار دولار. وكان العراق خصص أخيراً 1.5 في المئة من عائدات صادرات النفط لصندوق التعويضات والمدفوعات التي تتم مرة كل ثلاثة أشهر.
ووافقت اللجنة على طلبات 1.5 مليون طلب تعويض تقدمت بها 100 حكومة ومنظمة دولية والتي دفعت كلها الا واحدة.
وما زال يتعين دفع حوالي 3.7 مليارات دولار من مطالبتها البالغة 14.7 مليار دولار عن خسائر انتاج النفط والمبيعات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد.


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