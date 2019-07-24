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أعلنت وزارة الأشغال موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المبدئية للتعاقد المباشر مع شركة «هيونداي» للانشاءات على تشغيل وصيانة جسر جابر الأحمد «وصلتي الصبية والدوحة».

وقالت الوزارة في بيان صحافي لها امس ان مدة العقد تستمر خمس سنوات بقيمة تقديرية تتراوح بين 9 الى 10 ملايين دينار سنويا وفقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون جهاز «المناقصات». وأضافت ان العقد يتضمن اعمال التجريف البحري بقنوات الدخول الى مراسي الجزيرتين الجنوبية والشمالية والرقابة الدورية لجميع العناصر الانشائية للجسور البحرية والبرية والجسر المعلق. وأوضحت ان العقد يتضمن ايضا صيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف مياه الأمطار الموزعة في الجزيرتين الى جانب اعمال ادارة وصيانة المباني والكهرباء والتكييف والتنظيف والزراعات التجميلية فضلا عن اعمال التنظيف الدورية لأسطح الجسور والطرق.

وذكرت ان العقد يتضمن كذلك مراقبة اداء وكفاءة الموطن البيئي للأحياء المائية وتقديم تقارير دورية للهيئة العامة للبيئة وادارة وتشغيل الأنظمة الالكترونية والكهربائية.

وبينت ان العقد يتضمن ايضا ادارة وتشغيل الانظمة الملحقة بالمشروع مثل انظمة «الاسكادا» والتحكم في المرور وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وصيانة البنية التحتية والكاميرات الخاصة بمحطات وزن الشاحنات وتشغيلها.

وأفادت «الاشغال» بان العقد سيتضمن توفير فرص عمل للعمالة الوطنية وفق النسب المنصوص عليها في القوانين المحلية وتأهيل الكوادر الوطنية واكسابها الخبرات اللازمة في اعمال ادارة وتشغيل الجسور البحرية والبرية.

ولفتت الى ان عقد انشاء جسر الشيخ جابر الأحمد يتضمن كفالة لمدة خمس سنوات بالاضافة الى الضمان العشري مبينة ان نطاق الأعمال التي تتضمنها الكفالة غير مشمولة في اعمال الصيانة والتشغيل وذلك لضمان عدم ازدواجية الأعمال وحفاظا على المال العام. وقالت ان المرحلة النهائية لتوقيع العقد تتطلب مراجعة الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع اضافة الى ان توقيع مثل تلك العقود تخضع لرقابة مجلس الأمة والسادة اعضاء المجلس.