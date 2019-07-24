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اعلنت وزارة التربية 3 أولويات على جدول الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد سبتمبر المقبل متمثلة في صيانة التكييف ومبردات الماء في المدارس ونظافة جميع المرافق المدرسية وتمديد عقود الصيانة.

ودعا الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان الى ضرورة أن يكون هناك تشغيل تجريبي لأجهزة التكييف قبل بدء العام الدراسي الجديد للتأكد من سلامة الأجهزة وجودتها، مشيرا الى أن المدرسة مسؤولة عن الابلاغ عن أي عطل فني في المدرسة، وذلك عن طريق تعبئة نموذج الملاحظات الخاص بالاعطال إن وجدت ومخاطبة الشؤون الهندسية مباشرة لعمل الصيانة اللازمة. ومن جانبه اعلن الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية ياسين الياسين عن تشكيل فرق لصيانة تكييف المدارس من قبل مهندسي وفنيي القطاع يقومون بعمل دوريات متابعة لتلك المدارس، لتلافي الأعطال التي طرأت العام الدراسي الماضي.